आंखों की देखभाल के लिए घरेलू आई मास्क

आंखों की देखभाल के लिए आजमाएं ये घरेलू आई मास्क, मिलेगा भरपूर फायदा

लेखन अंजली 06:34 pm Jul 09, 202606:34 pm

क्या है खबर?

आंखें हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि, धूल-मिट्टी, प्रदूषण और नींद की कमी के कारण आंखों के आसपास काले घेरे और सूजन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इनसे राहत पाने के लिए आई मास्क का इस्तेमाल करना लाभदायक है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आई मास्क बनाने के तरीके बताते हैं, जो घर पर ही बनाकर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।