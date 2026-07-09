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आंखों की देखभाल के लिए आजमाएं ये घरेलू आई मास्क, मिलेगा भरपूर फायदा
आंखों की देखभाल के लिए घरेलू आई मास्क

आंखों की देखभाल के लिए आजमाएं ये घरेलू आई मास्क, मिलेगा भरपूर फायदा

लेखन अंजली
Jul 09, 2026
06:34 pm
क्या है खबर?

आंखें हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि, धूल-मिट्टी, प्रदूषण और नींद की कमी के कारण आंखों के आसपास काले घेरे और सूजन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इनसे राहत पाने के लिए आई मास्क का इस्तेमाल करना लाभदायक है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आई मास्क बनाने के तरीके बताते हैं, जो घर पर ही बनाकर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

#1

खीरे का आई मास्क

खीरा आंखों की सूजन और थकान को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए खीरे के पतले टुकड़े काटकर ठंडा करें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। खीरे में मौजूद तत्व त्वचा को ताजगी देते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके नियमित उपयोग से आंखों की थकान और काले घेरे भी कम होते हैं, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ और चमकदार दिखती हैं।

#2

आलू का आई मास्क

आलू में मौजूद तत्व काले घेरे हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और रूई के टुकड़ों में भिगोकर अपनी बंद आंखों पर रखें। 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आलू का नियमित उपयोग करने से काले घेरे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और आपकी आंखें तरोताजा दिखती हैं। यह प्रक्रिया आंखों की थकान को भी कम करती है।

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#3

बादाम का तेल और दूध का आई मास्क

बादाम का तेल त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए बादाम के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को अपनी आंखों के आस-पास हल्के हाथों से लगाएं और रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को धो लें। यह उपाय आंखों की नमी बनाए रखने के साथ-साथ त्वचा को मुलायम और चमकदार भी बनाता है।

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#4

गुलाब जल और एलोवेरा जेल का आई मास्क

गुलाब जल अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है, जबकि एलोवेरा जेल त्वचा को हाइड्रेट करता है। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और उसे अपनी आंखों के आस-पास लगाएं। 20 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय आंखों की थकान को कम करने के साथ-साथ त्वचा को ताजगी भी देता है। नियमित उपयोग से आपकी आंखें चमकदार और स्वस्थ दिखती हैं।

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