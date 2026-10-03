मक्का के चिवड़े से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
मक्का के चिवड़े को नाश्ते में अक्सर खाया जाता है, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन्हें कई अन्य स्वादिष्ट स्नैक्स में भी बदला जा सकता है? ये स्नैक्स बनाने में आसान हैं और स्वाद में भी बेहतरीन होते हैं। आइए मक्का के चिवड़े से बनने वाले 5 खास स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं, जो आपके नाश्ते को और मजेदार बना देंगे। इन्हें खाने से वजन भी नहीं बढ़ेगा।
#1
मक्का के चिवड़े का टिक्का
मक्का के चिवड़े का टिक्का एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मक्का के चिवड़े को हल्का-सा भून लें।
इसके बाद इसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला मिलाकर मैरीनेट करें। अब इस मिश्रण को सींक पर लगाकर ग्रिल करें या ओवन में पकाएं, जब तक कि टिक्का सुनहरा न हो जाए।
इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोस लें।
#2
मक्का के चिवड़े के लड्डू
मक्का के चिवड़े के लड्डू एक सेहतमंद और पौष्टिक स्नैक हैं। इसके लिए घी में मक्का के चिवड़े को हल्का-सा भून लें, फिर इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और छोटे-छोटे लड्डू बना लें। ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएंगे।
इन्हें किसी भी समय खाया जा सकता है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
#3
मक्का के चिवड़े की टिक्की
मक्का के चिवड़े की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
इसके बाद उसमें भूने हुए मक्का के चिवड़े डालें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें।
इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#4
मक्का के चिवड़े की चाट
मक्का के चिवड़े की चाट एक ताजगी भरा स्नैक है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को बारीक काट लें।
अब इन सबको एक बड़े बर्तन में डालकर ऊपर से भूने हुए मक्का के चिवड़े डालें। इसके बाद नींबू का रस, चाट मसाला और थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
मक्का के चिवड़े के बार्स
मक्का के चिवड़े के बार्स उन दिनों के लिए अच्छे हैं, जब आपको कसरत करने से पहले कुछ हल्का और पौष्टिक खाना हो। इसके लिए पहले मक्के के चिवड़े को पटसन के बीज, तिल, गुड़, सूखे मेवे या अन्य पौष्टिक बीजों के साथ मिलाएं।
इन्हें बार्स का आकार दें और ओवन में कुछ देर के लिए बेक कर लें। इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी ऊर्जा की जरूरत हो तब खा सकते हैं।