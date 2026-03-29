गर्मियों में हाइड्रेशन के लिए पिएं ये 5 दही आधारित पेय, ठंडक के साथ-साथ मिलेगी ताजगी

गर्मियों में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में दही से बने पेय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। आइए दही से बनने वाले 5 पेय की रेसिपी जाते हैं, जिनका रोजाना सेवन करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इन्हें पीने से ताजगी के साथ-साथ ठंडक भी मिलेगी।

#1 लस्सी लस्सी एक पारंपरिक दही आधारित पेय है, जो खास तौर से पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। इसे बनाने के लिए एक कप दही, एक चौथाई कप ठंडा पानी, बर्फ, 2 चम्मच चीनी और एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर को अच्छे से फेंट लें। इसे एक गिलास में डालें और ऊपर से बारीक कटे बादाम और केसर डालें। आप चाहें तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें केवड़ा और गुलाब जल भी शामिल कर सकते हैं।

#2 पुदीना और दही का पेय और दही का पेय बनाने के लिए एक कप दही, एक कप ठंडा पानी, एक चम्मच चीनी, बारीक कटी पुदीने की पत्तियां और बर्फ के टुकड़े मिलाएं। इसे अच्छे से ब्लेंड करें और गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने की पत्तियां डालें। यह पेय दही और पुदीने का ताजगी भरा मेल है, जो गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है। यह एक किस्म की स्मूदी है, जो आपके शरीर को ताजगी से भर देगी।

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#3 अनानास और दही का पेय अनानास और दही का पेय गर्मी के मौसम में पीने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए एक कप दही, एक कप ठंडा पानी, एक कप अनानास का रस, एक चम्मच चीनी और बर्फ के टुकड़े मिलाकर इसे अच्छे से ब्लेंड करें। इसे गिलास में डालें और ऊपर से अनानास के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां सजाकर इसका सेवन करें। यह पेय दही और अनानास के रस का स्वादिष्ट संयोजन है।

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#4 आम और दही का पेय गर्मियों के साथ-साथ आम का सीजन भी शुरू हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए आप ताजगी देने वाला आम और दही का पेय बना सकते हैं। इसके लिए एक कप दही, एक कप ठंडा पानी, एक कप आम का गूदा, एक चम्मच चीनी और बर्फ के टुकड़े मिलाकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसे गिलास में डालें और ऊपर से आम के टुकड़े और सब्जा के बीज डालकर इसे परोसें। यह पेय आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा।