केले के फूलों को इन 5 तरीकों से आजमाएं, मिलेगा अनोखा स्वाद

केला एक लोकप्रिय फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले के फूल भी बहुत खास होते हैं? केले के फूलों का उपयोग कई तरह के खाने में किया जा सकता है। ये न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि आपके खाने में एक नया ट्विस्ट भी ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि केले के फूलों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

#1 केले के फूलों से बनाएं सब्जी केले के फूलों की सब्जी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूलों को साफ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को मसालों जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और नमक के साथ पकाएं। नारियल का दूध मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी चावल या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका स्वाद बेहद खास है।

#2 केले के फूलों से बनाएं चटनी केले के फूलों की चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूलों को साफ करें और फिर इन्हें भून लें। भुने हुए फूलों को नारियल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और नमक के साथ पीस लें। इस चटनी का स्वाद बहुत ही लाजवाब है और यह आपके खाने को एक नया ट्विस्ट दे सकती है।

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#3 केले के फूलों से बनाएं पकौड़े पकौड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी केले के फूलों के पकौड़े आजमाए हैं? इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूलों को साफ करें और छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर बेसन, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर इन टुकड़ों को घोल तैयार करें। अब गर्म तेल में इन्हें सुनहरा होने तक तल लें। यह स्नैक चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

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#4 केले के फूलों से बनाए इडली इडली तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी केले के फूलों की इडली ट्राई की है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले उड़द की दाल और चावल का घोल तैयार करें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ साफ किया हुआ केला फूल मिला दें। अब इस घोल को इडली स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। यह इडली न केवल पौष्टिक होती है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है।