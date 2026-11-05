सर्दियों के दौरान सक्रिय और फिट रहने के तरीके

सर्दियों के दौरान सक्रिय और फिट रहने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:00 am Nov 05, 202610:00 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं या फिर हल्की-फुल्की कसरत करते हैं, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप भी सर्दियों में एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप सर्दियों में भी सक्रिय और फिट रह सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ-साथ फिटनेस लक्ष्य भी पा सकते हैं।