5,000 रुपये के अंदर बेडरूम को नया लुक देने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स

बेडरूम घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, जहां हम आराम करते हैं और दिनभर की थकान मिटाते हैं। अगर आपके बेडरूम का लुक पुराना लगने लगा है तो इसे नया रूप देने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और सस्ते तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बेडरूम को महज 5,000 रुपये के अंदर नया और आकर्षक बना सकते हैं।

#1 रंग बदलें बेडरूम का रंग बदलना सबसे आसान और असरदार तरीका है। आप किसी पेंटिंग की दुकान से रंग खरीदकर खुद से या किसी मजदूर से अपने कमरे को नया रंग दे सकते हैं। हल्का नीला, पीला या हरा जैसे हल्के रंग आपके कमरे को बड़ा और खुला महसूस कराएंगे, जबकि गहरा नीला या ग्रे जैसे गहरे रंग आरामदायक माहौल देंगे। इस पर आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपका कमरा नया-सा लगेगा।

#2 नई चादर और तकिए के कवर खरीदें बेडशीट और तकिए के कवर बदलना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। बाजार में कई तरह की सुंदर और सस्ती चादरें मिलती हैं, जिनसे आपका बिस्तर नए जैसा लगेगा। इसके अलावा तकिए के कवर भी अलग-अलग डिजाइन में मिलते हैं, जो आपके कमरे की सुंदरता बढ़ाएंगे। इन छोटे-छोटे बदलावों से आपका पूरा बेडरूम ताजा और आकर्षक लगेगा। यह न केवल आपके बिस्तर को सजाएगा, बल्कि आपको आरामदायक अनुभव भी देगा।

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#3 दीवारों पर तस्वीरें लगाएं अगर आपके पास पुरानी तस्वीरें हैं तो उन्हें फ्रेम करा कर दीवारों पर लगाएं। इससे न केवल आपकी यादें ताजा होंगी, बल्कि कमरे की सुंदरता भी बढ़ेगी। आप चाहें तो ऑनलाइन या स्थानीय बाजार से कुछ सुंदर पोस्टर भी खरीद सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से दीवार पर चिपका सकते हैं। इससे आपका बेडरूम नया और आकर्षक लगेगा, साथ ही यह आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाएगा। यह कमरे को सजाने का एक सस्ता और असरदार तरीका है।

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#4 फर्नीचर की स्थिति बदलें कभी-कभी फर्नीचर की स्थिति बदलने से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। अपने पलंग, अलमारी या टेबल की स्थिति बदलकर देखिए कैसे आपका कमरा नया लगने लगता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो कुछ छोटे फर्नीचर आइटम, जैसे कि स्टूल या छोटी मेज भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कमरे में नयापन आएगा। इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव बिना किसी बड़े खर्च के आपके बेडरूम को ताजा और आकर्षक बना सकते हैं।