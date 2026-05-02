बाथरूम की बाल्टी से पानी के दाग हटाने के 4 नुस्खे, जो उसे बनाएंगे नए जैसा

बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी से पानी के दाग हटाना एक मुश्किल काम है। अक्सर बाल्टी में जमा पानी के कारण उसमें दाग पड़ जाते हैं, जिन्हें सामान्य सफाई से नहीं हटाया जा सकता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप बाथरूम की बाल्टी को फिर से नए जैसा चमका सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप बाल्टी को साफ-सुथरा और कीटाणु मुक्त रख सकते हैं।

#1 नींबू का रस और बेकिंग सोडा आएगा काम नींबू के रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण बाथरूम में रखी बाल्टी से पानी के दाग हटाने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। इसके लिए सबसे पहले बाल्टी में नींबू का रस डालें, फिर उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें। 10-15 मिनट बाद इस मिश्रण को ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें। नींबू का रस और बेकिंग सोडा का यह मिश्रण बाल्टी को चमकदार और साफ बना देता है।

#2 सफेद सिरका करें इस्तेमाल सफेद सिरका भी बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी से पानी के दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए बाल्टी में सफेद सिरका डालकर 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें। सफेद सिरका के गुण दागों को ढीला कर देते हैं, जिससे वे आसानी से हट जाते हैं। इसके अलावा यह बाल्टी को कीटाणुओं से भी मुक्त करता है, जिससे आपकी बाल्टी साफ और स्वस्थ रहती है।

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#3 ब्लीच का करें उपयोग अगर दाग बहुत पुराने हैं तो आप ब्लीच का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी पानी में ब्लीच मिलाकर डालें, फिर इस मिश्रण में कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद बाल्टी को ब्रश से रगड़कर साफ पानी से धो लें। ब्लीच के उपयोग से दाग पूरी तरह से हट जाते हैं और बाल्टी की चमक भी बरकरार रहती है। ध्यान रहे कि ब्लीच का उपयोग करते समय हाथों में दस्ताने पहनें और मास्क लगाएं।

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