AC के कारण गर्मियों में नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, अपनाएं ये तरीके

गर्मियों के दौरान AC का इस्तेमाल करना आम है, लेकिन इससे बिजली बिल काफी बढ़ सकते हैं। अगर आप AC का उपयोग समझदारी से करेंगे तो AC बिल में कटौती करना आसान हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना पसीना बहाए AC बिल को कम कर सकते हैं और गर्मियों के दौरान आरामदायक महसूस कर सकते हैं।

#1 तापमान को सही रखें AC का तापमान सही रखने से काफी फर्क पड़ सकता है। AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे न केवल बिजली की खपत कम होती है, बल्कि कमरे को भी आरामदायक ठंडक मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडक चाहते हैं तो AC को 20 डिग्री पर न चलाएं क्योंकि इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और बिल भी ज्यादा आता है।

#2 नियमित सफाई करें AC के एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है। गंदे एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स से AC की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और यह ज्यादा बिजली खपत करता है। महीने में एक बार एयर फिल्टर को साफ करें और साल में कम से कम दो बार कूलिंग कॉइल्स की सफाई करवाएं। इससे AC बेहतर तरीके से काम करेगा और बिजली की खपत भी कम होगी।

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#3 खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें जब AC चालू हो तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए और गर्म हवा अंदर न आए। इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत भी कम होती है। इसके अलावा अगर आपके कमरे में कोई दरार या छेद हो तो उन्हें बंद करें ताकि ठंडी हवा बाहर न निकले और कमरे में ठंडक बनी रहे। इससे AC का काम आसान हो जाएगा और बिजली की खपत भी घटेगी।

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#4 धूप से बचाएं अगर आपके कमरे में धूप आती है तो पर्दे या ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें ताकि धूप AC को ज्यादा काम न करना पड़े। इससे न केवल कमरे का तापमान नियंत्रित रहेगा बल्कि AC की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। इसके अलावा आप हल्के रंग के पर्दे या ब्लाइंड्स का चयन कर सकते हैं, जो धूप को कम अवशोषित करेंगे और कमरे को ठंडा बनाए रखेंगे। इससे AC का काम भी कम होगा और बिजली की खपत भी घटेगी।