महिलाओं में 30 दिन के अंदर हार्मोनल असंतुलन के लक्षणों को कम करने के तरीके

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संतुलित खाना अपनाएं

संतुलित खाना हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में बहुत मदद कर सकता है। अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर चीजें शामिल करें। हरी सब्जियां, फल, दालें, मेवे और साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें। इसके अलावा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और मीठी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। नियमित रूप से पानी पीना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।