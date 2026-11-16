बालों का टूटना कम करना है तो आजमाएं ये 5 तरीके

नारियल तेल बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसे हल्का गर्म करके सिर पर अच्छी तरह लगाएं और कम से कम 2-3 घंटे तक छोड़ दें, फिर शैंपू से धो लें।

इससे बाल मुलायम होते हैं और टूटा कम होता है। नारियल तेल के नियमित उपयोग से बाल मजबूत होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है।

इसके अलावा यह बालों को पोषण भी देता है, जिससे वे स्वस्थ और सुंदर दिखते हैं।