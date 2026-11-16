बालों का टूटना कम करना है तो आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बालों का टूटना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या खासकर उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों का टूटना को कम कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं।
#1
मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करें
मुल्तानी मिट्टी बालों की गंदगी को साफ करने में मदद करती है। इसे बालों पर लगाने से पहले अच्छी तरह से गुनगुने पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और टूटना कम होता है।
मुल्तानी मिट्टी के नियमित उपयोग से बाल मजबूत होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है।
#2
नारियल तेल लगाएं
नारियल तेल बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसे हल्का गर्म करके सिर पर अच्छी तरह लगाएं और कम से कम 2-3 घंटे तक छोड़ दें, फिर शैंपू से धो लें।
इससे बाल मुलायम होते हैं और टूटा कम होता है। नारियल तेल के नियमित उपयोग से बाल मजबूत होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है।
इसके अलावा यह बालों को पोषण भी देता है, जिससे वे स्वस्थ और सुंदर दिखते हैं।
#3
गीले बालों को जल्दी सुखाने से बचें
गीले बालों को तेजी से सुखाने के लिए मशीन का उपयोग करना गलत होता है। इससे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं।
बेहतर होगा कि आप गीले बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें या तौलिये से हल्का दबाकर पानी निकालें।
इसके बाद उन्हें हवा में छोड़ दें ताकि वे धीरे-धीरे सूख सकें। इस तरीके से बालों की नमी बनी रहती है और उनकी टूटना भी कम होता है।
#4
कंघी का सही इस्तेमाल करें
गीले बालों पर जोर से कंघी न करें क्योंकि इससे बाल टूटने की संभावना बढ़ जाती है। पहले बालों की जड़ों को हल्का सा सुलझाएं, फिर धीरे-धीरे नीचे की ओर कंघी करें।
इसके अलावा लोहे की बजाय लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें, जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती और उन्हें स्वस्थ बनाए रखती है।
लकड़ी की कंघी से मसाज करने पर रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं।
#5
रासायनिक उत्पादों से बचें
बालों पर रासायनिक शैंपू या कंडीशनर का उपयोग करने से बचें क्योंकि ये बालों की प्राकृतिक चमक छीन लेते हैं और उन्हें कमजोर बनाते हैं।
इसके बजाय जड़ी-बूटियों या प्राकृतिक सामग्री वाले उत्पादों का चयन करें, जो आपके बालों को पोषण दें और उन्हें स्वस्थ बनाए रखें।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी गलतियों से बच सकते हैं और अपने बालों का टूटना भी कम कर सकते हैं।