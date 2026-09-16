अपने घर को हरा-भरा बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

अगर आप पहली बार पौधे लगाने जा रहे हैं तो छोटे-छोटे पौधों से शुरुआत करें, जैसे कि एलोवेरा, पुदीना, धनिया आदि आसानी से उगने वाले पौधे अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

इनकी देखभाल करना भी आसान होता है और ये जल्दी बढ़ते हैं।

इसके अलावा इनका इस्तेमाल आप रसोई में भी कर सकते हैं, जिससे खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। छोटे-छोटे पौधे लगाने से आपका घर हरा-भरा लगेगा और आप भी पौधों की देखभाल करना सीख जाएंगे।