अपने दरवाजों को कुत्ते के अनुकूल बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
अगर आपके घर में कुत्ता है तो आपको अपने दरवाजों को उसके लिए अनुकूल बनाना चाहिए। इससे न केवल आपका कुत्ता सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपका घर भी व्यवस्थित रहेगा। कुत्तों के साथ समय बिताने और उन्हें खुश रखने के लिए दरवाजों को कुत्तों के अनुकूल बनाना जरूरी है। आइए हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने दरवाजों को कुत्ते के अनुकूल बना सकते हैं।
#1
दरवाजों पर ताले लगाएं
दरवाजों पर ताले लगाना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपका कुत्ता बहुत चंचल है।
ताले से आप दरवाजे को बंद रख सकते हैं और कुत्ते को बाहर जाने से रोक सकते हैं। इससे न केवल आपका कुत्ता सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके घर की चीजें भी सुरक्षित रहेंगी।
ताले लगाने से आप बिना किसी चिंता के अपने काम कर सकते हैं और अपने कुत्ते को भी ध्यान में रख सकते हैं।
#2
दरवाजे पर जाली लगाएं
अगर आपके दरवाजे बड़े हैं तो उनमें जाली लगाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इससे आपका कुत्ता बाहर की हवा ले सकता है और साथ ही घर की चीजें भी सुरक्षित रहती हैं।
जाली लगाने से आपका कुत्ता बाहर की दुनिया को देख सकता है, जिससे उसकी जिज्ञासा भी पूरी होती है और वह खुश रहता है।
इसके अलावा जाली से आपके घर का माहौल भी हल्का-फुल्का लगता है और आप बिना किसी चिंता के आराम कर सकते हैं।
#3
दरवाजे पर सेंसर लगवाएं
आजकल बाजार में ऐसे सेंसर उपलब्ध हैं, जो दरवाजे खुलने या बंद होने पर आपको सूचित कर सकते हैं।
इन्हें अपने दरवाजों पर लगवाने से आप जान सकेंगे कि कब आपका कुत्ता दरवाजा खोल रहा है या बंद कर रहा है। इससे आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं।
सेंसर को सही तरीके से सेट करना भी जरूरी है ताकि वे सही समय पर काम करें।
#4
दरवाजे के हैंडल बदलें
अगर आपके दरवाजों के हैंडल बहुत ऊंचे या बहुत नीचे हैं तो उन्हें बदलकर सही ऊंचाई पर सेट करें ताकि आपका कुत्ता आसानी से उन्हें खोल न सके।
सही ऊंचाई पर सेट करने से आपका कुत्ता बिना किसी परेशानी के घर के अंदर-बाहर नहीं जा पाएगा और आप भी चिंता मुक्त रहेंगे। इससे आपके घर की सुरक्षा बढ़ेगी और आपका कुत्ता भी सुरक्षित रहेगा।
इस तरह आप अपने घर को कुत्ते के अनुकूल बना सकते हैं।
#5
दरवाजे के किनारों को मजबूत करें
दरवाजे के किनारों को मजबूत करना जरूरी है ताकि वे जल्दी-जल्दी खराब न हों। इसके लिए आप दरवाजे पर अतिरिक्त लकड़ी जोड़ सकते हैं या फिर उसे सही तरीके से रंग सकते हैं।
इससे न केवल दरवाजे की उम्र बढ़ेगी बल्कि उनका लुक भी नया लगेगा और आपका घर अधिक आकर्षक दिखेगा।
इस तरह आप अपने घर को कुत्ते के अनुकूल बना सकते हैं और अपने कुत्ते को खुश रख सकते हैं।