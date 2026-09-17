पतझड़ के दौरान अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

अगर आपके बेडरूम में तापमान नियंत्रित करने की सुविधा है तो उसका सही इस्तेमाल करें।

दिन में जब भी आप घर पर हों तो कमरे में हल्की ठंडक बनाए रखने के लिए तापमान को नियंत्रित करें और रात में सोते समय गर्माहट बनाए रखें। इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी।

इसके अलावा आप चाहें तो कमरे में नमी कम करने वाले उपकरण भी लगा सकते हैं, जिससे हवा ताजगी भरी रहेगी।