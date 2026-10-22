कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

संतुलित भोजन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अपने खाने में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम फैट वाले दूध के उत्पादों को शामिल करें।

इसके अतिरिक्त ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें क्योंकि इनमें शरीर के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं। साथ ही ताजे फलों का रस बनाकर भी पिएं।

ताजे फलों में फाइबर, विटामिन-C और विटामिन-A जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मददगार हैं।