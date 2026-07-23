ज्यादा भीड़ होने पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का समय हो या ऐसे कई मौके होते हैं, जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह की भीड़ में रहना कई बार खतरनाक भी हो सकता है, खासकर जब किसी कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था ठीक न हो। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप खुद को बड़ी भीड़ में सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं।
#1
अपने आसपास के माहौल पर दें ध्यान
बड़ी भीड़ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें।
अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति या समूह आपके लिए खतरा बन सकता है तो तुरंत वहां से दूर हो जाएं।
इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपके आसपास ज्यादा भीड़ है तो कोशिश करें कि आप थोड़ी दूरी बनाए रखें। इससे आपको आसानी से सांस लेने और किसी भी तरह के हादसे से बचने में मदद मिलेगी।
#2
अपने साथ रखें एक छोटा बैग
अगर आपको किसी कार्यक्रम में बड़ी भीड़ में रहना है तो अपने साथ एक छोटा बैग जरूर रखें। इस बैग में आपको जरूरी चीजें जैसे पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान, हाथ साफ करने का सामान और फोन चार्ज करने का सामान रखनी चाहिए।
इससे आपको जरूरत पड़ने पर ये चीजें तुरंत मिल जाएंगी और आप बिना किसी परेशानी के समय का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा बैग में एक छोटी सी टॉर्च भी रखें।
#3
बच्चों और बुजुर्गों का रखें ध्यान
बड़ी भीड़ में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों या बुजुर्गों के साथ किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उन्हें हमेशा अपने पास रखें और उन्हें भीड़ से दूर रखें।
इसके अलावा अगर आपके साथ कोई बच्चा या बुजुर्ग है तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत मदद दें और उन्हें शांत रखने की कोशिश करें। इससे वे सुरक्षित महसूस करेंगे और कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे।
#4
मोबाइल फोन का करें सही इस्तेमाल
बड़ी भीड़ में मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
अगर आपको किसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के बीच रहना है तो अपने मोबाइल फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि उसे हमेशा चार्ज रखें ताकि आप किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कॉल कर सकें या संदेश भेज सकें।
इसके अलावा अपने फोन में कुछ जरूरी नंबर्स जैसे पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को सेव करके रखें।
#5
आपातकालीन स्थिति के लिए रहें तैयार
बड़ी भीड़ में हमेशा किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगर किसी कारणवश आपको अचानक भीड़ से निकलना पड़े तो पहले से योजना बना लें कि आपको कौन-सी गली से निकलना है या किस रास्ते पर जाना है, जिससे आप आसानी से निकल सकें।
इसके अलावा अगर किसी तरह की समस्या हो तो तुरंत मदद मांगें और शांत रहें ताकि स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।