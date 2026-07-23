बड़ी भीड़ में खुद को सुरक्षित रखने के तरीके

ज्यादा भीड़ होने पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 04:01 pm Jul 23, 202604:01 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का समय हो या ऐसे कई मौके होते हैं, जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह की भीड़ में रहना कई बार खतरनाक भी हो सकता है, खासकर जब किसी कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था ठीक न हो। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप खुद को बड़ी भीड़ में सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं।