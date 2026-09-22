अपने कुत्ते को आरामदायक रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

अपने कुत्ते के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित बिस्तर चुनें। बिस्तर का आकार और सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि वह आपके कुत्ते के शरीर को सहारा दे और उसे ठंड या गर्मी से बचाए।

गद्देदार और सूती कपड़े का बिस्तर सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह सांस लेने योग्य होता है और कुत्ते को आराम देता है।

इसके अलावा बिस्तर को नियमित रूप से साफ करते रहें ताकि उसमें कोई गंदगी या कीड़े न हों।