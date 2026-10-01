सर्दियों में रसोई को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में रसोई को साफ-सुथरा रखना एक मुश्किल काम हो सकता है। इस मौसम में नमी और ठंडक की वजह से कीटाणु और बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रसोई की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी रसोई को साफ-सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
रोजाना करें सफाई
रसोई की सफाई के लिए रोजाना सफाई करना बहुत जरूरी है। खाने के बाद बर्तनों को तुरंत धो लें और टेबल को भी साफ करें।
इसके अलावा फर्श को झाड़ू लगाकर पोंछा लगाएं। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे, बल्कि रसोई भी चमकदार दिखेगी।
इसके अलावा काउंटरटॉप्स, स्टोरेज अलमारी और सिंक आदि को भी साफ रखें। इससे आपकी रसोई हमेशा ताजा और साफ रहेगी।
#2
कीटाणुनाशक का करें उपयोग
रसोई में बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें।
इसके लिए आप बाजार से मिलने वाले कीटाणुनाशक या फिर घर में बने नींबू-सोडा मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। इनसे न केवल बैक्टीरिया खत्म होंगे, बल्कि रसोई में ताजगी भी बनी रहेगी।
ध्यान रखें कि कीटाणुनाशक का छिड़काव करने के बाद उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे उसकी असर बढ़ जाएगी।
#3
सही तरीके से स्टोरेज करें खाना
खाने को सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनपे।
इसके लिए हवा बंद डिब्बों का इस्तेमाल करें और खाने को हमेशा ढककर रखें। साथ ही ध्यान रखें कि खाने को फ्रिज में रखने से पहले उसे ठंडा कर लें ताकि फ्रिज खराब न हो।
इसके अलावा सूखे मसाले और अन्य सामग्री को भी हवा बंद डिब्बों में स्टोर करें ताकि उनमें नमी न जाए।
#4
रसोई के उपकरणों की सफाई करें
रसोई के उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर आदि की नियमित सफाई करना भी जरूरी है। इन उपकरणों में भी बैक्टीरिया पनप सकते हैं इसलिए इन्हें भी अच्छे से साफ करें।
इसके लिए आप गर्म पानी और साबुन का मिश्रण बना सकते हैं और उससे सभी उपकरणों को साफ करें।
इसके अलावा माइक्रोवेव और ओवन की सफाई के लिए सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे।
#5
अच्छी हवा के प्रवाह का रखें ध्यान
अच्छी हवा के प्रवाह से रसोई में नमी कम होती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने की संभावना घट जाती है।
इसके लिए खिड़कियां खोलकर रखें या फिर एग्जॉस्ट पंखा लगवाएं ताकि हवा अच्छे से घूम सके।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को सर्दियों में भी साफ-सुथरा रख सकते हैं और सेहत संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं।