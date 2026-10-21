करी पत्ते को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए इन 5 तरीकों को आजमाएं

करी पत्ते की चटनी एक बढ़िया विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से करी पत्ते को तवे पर भून लें, फिर इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी को आप इडली, डोसा या रोटी के साथ खा सकते हैं।

यह न केवल स्वाद में बेहतर है बल्कि आपके पाचन को भी सुधारती है और शरीर को साफ करने में मदद करती है।