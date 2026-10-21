करी पत्ते को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए इन 5 तरीकों को आजमाएं
क्या है खबर?
करी पत्ता एक ऐसा पौधा है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई सेहतमंद गुणों से भी भरा होता है। आमतौर पर लोग इसे सब्जियों या सांभर में डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई तरह से खाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको करी पत्ते को खाने के 5 अनोखे और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिससे आप इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
#1
करी पत्ते का चटनी बनाकर करें सेवन
करी पत्ते की चटनी एक बढ़िया विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से करी पत्ते को तवे पर भून लें, फिर इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी को आप इडली, डोसा या रोटी के साथ खा सकते हैं।
यह न केवल स्वाद में बेहतर है बल्कि आपके पाचन को भी सुधारती है और शरीर को साफ करने में मदद करती है।
#2
करी पत्ते का पाउडर बनाकर करें इस्तेमाल
करी पत्ते का पाउडर एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसे आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सूखे करी पत्तों को मिक्सी में पीस लें और एक बंद डिब्बे में स्टोर कर लें। इस पाउडर को आप दाल, सब्जी या फिर रायते में मिला सकते हैं।
यह पाउडर विटामिन्स और खनिजों से भरा होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।
#3
करी पत्ते की चाय बनाकर पिएं
करी पत्ते की चाय एक अनोखा पेय हो सकता है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पानी उबालें और उसमें कुछ ताजे या सूखे करी पत्ते डालें, फिर इसे 10 मिनट तक पकने दें।
इस चाय में अदरक या शहद मिलाकर पीने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यह चाय आपके शरीर को साफ करने में मदद करती है और आपकी त्वचा को भी निखारती है।
#4
करी पत्ते का अचार बनाकर खाएं
अचार तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी करी पत्ते का अचार चखा है?
इसे बनाने के लिए करी पत्ते को तेल, सरसों के बीज, मेथी दाना, हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर धूप में सुखाएं, फिर इसे किसी डिब्बे में स्टोर कर लें। इस अचार को रोटी या परांठे के साथ खाया जा सकता है।
यह अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
करी पत्ते का सूप बनाकर पिएं
अगर आप सूप पसंद करते हैं तो करी पत्ते का सूप जरूर चखें।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से करी पत्ते को पानी में उबालें, फिर इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन आदि डालकर पकाएं।
अब इसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाकर पकाएं। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपने रोजमर्रा के खाने में करी पत्ते को शामिल कर सकते हैं।