कर्मचारियों को काम के समय की सीमाएं समझाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लगातार काम करने से थकान होती है, इसलिए कर्मचारियों को नियमित ब्रेक लेने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि हर घंटे या दो घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना कितना जरूरी है, ताकि वे तरोताजा रह सकें और उनकी काम करने की क्षमता बनी रहे।

ब्रेक लेने से मानसिक थकान कम होगी और वे अपने काम पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। इससे उनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वे समय पर अपने सभी काम पूरे कर सकेंगे।