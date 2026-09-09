पतझड़ के मौसम में बालों की देखभाल के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

पतझड़ के मौसम में बालों को नमी की जरूरत होती है, इसलिए नमी देने वाले शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

यह बालों को पोषण देने के साथ उन्हें मुलायम बनाए रखता है। ऐसे शैंपू और कंडीशनर चुनें, जो प्राकृतिक चीजों से बने हों और जिनमें हानिकारक रसायन जैसे सल्फेट और पैराबेन न हों।

ये रसायन बालों को खराब कर सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें इस्तेमाल करने से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहेंगे।