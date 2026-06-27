पेने पास्ता के साथ इन 5 शाकाहारी सॉस को आजमाएं, लगते हैं सबसे लजीज
क्या है खबर?
पेने पास्ता इटली का एक लोकप्रिय पास्ता है, जिसका आकार एक रोल या पाइप जैसा होता है। आमतौर पर लोग इसके साथ टमाटर और क्रीम सॉस का ही चयन करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पेने पास्ता के साथ कई अन्य शाकाहारी सॉस भी बेहतरीन लगते हैं? आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी सॉस के बारे में बताते हैं, जो पेने पास्ता के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
#1
पेस्तो सॉस
पेस्तो सॉस एक ताजगी भरा विकल्प है, जो पेने पास्ता को एक नया स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए तुलसी, पाइन नट्स, पार्मेजन चीज और जैतून के तेल का उपयोग किया जाता है। इस सॉस में हरी मिर्च मिलाकर आप इसे थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। पेस्तो सॉस का ताजगी भरा स्वाद पेने पास्ता को एक अनोखा लुक देता है, जिससे यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देता है।
#2
चीज और मटर वाला सॉस
चीज और मटर वाला सॉस एक क्रीमी और स्वादिष्ट विकल्प है, जो पेने पास्ता को एक नया ट्विस्ट देता है। इसे बनाने के लिए हरी मटर, क्रीम, चीज, टमाटर और मसालों का उपयोग किया जाता है। इस सॉस में हरी मिर्च मिलाकर आप इसे थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। क्रीमी सॉस का स्वाद पेने पास्ता के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसे खाने से एक अलग ही मजा आता है।
#3
शिमला मिर्च और मक्खन का सॉस
शिमला मिर्च और मक्खन का सॉस एक खुशबूदार और स्वादिष्ट विकल्प है, जो पेने पास्ता को एक नया लुक देता है। इसे बनाने के लिए ताजा शिमला मिर्च, मक्खन, लहसुन और थोड़ा-सा सोया सॉस मिलाया जाता है। इस सॉस में हरी मिर्च मिलाकर आप इसे थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। शिमला मिर्च का कुरकुरा स्वाद और मक्खन की मलाईदार बनावट पेने पास्ता को एक अनोखा स्वाद दे सकता है।
#4
मशरूम और क्रीम का सॉस
मशरूम और क्रीम का सॉस एक क्रीमी और स्वादिष्ट विकल्प है, जो पेने पास्ता को एक नया ट्विस्ट देता है। इसे बनाने के लिए ताजे मशरूम, क्रीम, चीज, प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है। इस सॉस में हरी मिर्च मिलाकर आप इसे थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। क्रीमी सॉस का स्वाद पेने पास्ता के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसे खाने से एक अलग ही मजा आता है।
#5
पालक और चीज का सॉस
पालक और चीज का सॉस सेहत के लिए अच्छा होने के साथ-साथ बहुत स्वादिष्ट भी होता है। इसे बनाने के लिए पालक, पनीर, काजू, चीज और मसालों का उपयोग किया जाता है। इस सॉस में हरी मिर्च मिलाकर आप इसे थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। पालक का पौष्टिक लाभ और चीज की मलाईदार बनावट पेने पास्ता को एक अनोखा स्वाद देती है, जिससे यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देता है।