सीरिया के ये 5 शाकाहारी व्यंजन एक बार जरूर आजमाएं, आपको पसंद आएगा स्वाद
क्या है खबर?
सीरिया पश्चिम एशिया का एक अहम देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां की खाना बनाने की कला भी बहुत खास है। सीरियाई व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर हैं। इन व्यंजनों में मसालों का सही मिश्रण और ताजगी बनी रहती है। आइए आज हम आपको सीरिया के 5 ऐसे शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपके घर पर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं।
#1
फट्टेह
फट्टेह एक पारंपरिक सीरियाई व्यंजन है, जिसे आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है।
यह व्यंजन दही, तली हुई ब्रेड और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले ब्रेड को छोटे टुकड़ों में काटकर तल लिया जाता है, फिर इसे दही और ताजे हर्ब्स के साथ परोसा जाता है।
इसमें पाइन नट्स और बादाम भी डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं।
#2
मखलूता
मखलूता एक स्वादिष्ट और सेहतमंद डिश है, जिसमें चावल, दाल और सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दालों को उबाला जाता है।
फिर इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद इसमें गरम मसाले, जैसे जीरा, धनिया और हल्दी आदि डालकर पकाया जाता है।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है।
#3
हमस
हमस एक लोकप्रिय सीरियाई व्यंजन है, जो कई अन्य देशों में भी मशहूर है। इसे छोले, तिल के पेस्ट और जैतून के तेल से बनाया जाता है।
इस व्यंजन को एक पारंपरिक ब्रेड के साथ खाया जाता है, जिसे पीटा कहते हैं। हमस में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।
इसे बनाने के लिए भिगोए हुए चनों को पीसकर उसमें तिल का पेस्ट, लहसुन, नींबू का रस और नमक मिलाया जाता है।
#4
बाबा गनोश
बाबा गनोश एक तरह की साइड डिश यानि डिप होती है, जिसे बैंगन से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले बैंगन को अच्छी तरह भून लिया जाता है।
इसके बाद इसे अच्छी तरह मैश कर लें और उसमें तहिनी मिलाएं। इसमें नींबू का रस और भुने हुए और पीसे हुए लहसुन भी मिला दें।
यह मलाईदार डिप आप पीटा ब्रेड और अन्य ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं।
#5
फलाफल
फलाफल छोटे-छोटे गोलाकार पकौड़े होते हैं, जो चने या फली से बनाए जाते हैं। इन्हें तैलीय या बिना तैलीय तरीके से तला जाता है और आमतौर पर सलाद, टमाटर, प्याज और खीरे के साथ परोसा जाता है।
फलाफल को पीटा ब्रेड में भरकर भी खाया जा सकता है। यह स्नैक या मुख्य भोजन, दोनों के रूप में खाया जा सकता है।
इसमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो इसे सेहतमंद बनाते हैं।