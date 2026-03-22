बुल्गारिया में स्थित रिला पर्वत की यात्रा पर आजमाएं ये 5 ट्रेक, मिलेंगे अनोखे नजारे

बुल्गारिया में स्थित रिला पर्वत एक खूबसूरत और अनोखा स्थान है। यह पर्वत श्रृंखला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां के हरे-भरे जंगल, साफ नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। रिला पर्वत पर कई पैदल चलने के रास्ते हैं, जो अलग-अलग कठिनाई स्तर के हैं। इन रास्तों पर चलने से आपको प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलता है और आप यहां की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#1 रिला मठ तक का पैदल रास्ता रिला मठ तक का पैदल रास्ता एक लोकप्रिय मार्ग है। यह रास्ता लगभग 4 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आप रिला मठ तक पहुंचते हैं, जो विश्व धरोहर स्थल है। यह मठ अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है। यहां आकर आपको शांति और सुकून मिलेगा, जो शायद कहीं और न मिले। इस रास्ते पर चलते हुए आपको प्रकृति के अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे।

#2 मलिकोव्स्की झरने तक का पैदल रास्ता मलिकोव्स्की झरने तक का पैदल रास्ता एक चुनौतीपूर्ण मार्ग हो सकता है, लेकिन इसका अनुभव बेहद रोमांचक है। यह रास्ता लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको मलिकोव्स्की झरने तक पहुंचना होता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां का पानी इतना साफ और ठंडा होता है कि उसे छूने पर ही ताजगी का अनुभव होता है।

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#3 डेमेन झील तक का पैदल रास्ता डेमेन झील तक का पैदल रास्ता एक मध्यम कठिनाई वाला मार्ग है। यह रास्ता लगभग 6 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको डेमेन झील तक पहुंचना होता है, जो अपने नीले पानी के लिए मशहूर है। यहां का पानी इतना साफ और ठंडा होता है कि उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर है।

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#4 सेमेन झील तक का पैदल रास्ता सेमेन झील तक का पैदल रास्ता भी एक लोकप्रिय मार्ग है। यह रास्ता लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको सेमेन झील तक पहुंचना होता है, जो अपनी हरी-भरी वनस्पति और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलता है।