दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए आजमाएं ये 5 सरल तरीके

फूलों की मालाएं बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने घर को सजाने का। इसके लिए आप गुलाब, चमेली, गेंदे आदि फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन फूलों की मालाओं को अपने दरवाजे, पूजा घर या फिर कमरे की दीवारों पर लटकाएं। इससे न केवल आपका घर महकेगा बल्कि यह देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा।

फूलों की मालाओं से घर में एक ताजगी भरी महक आएगी, जो त्योहार के माहौल को और भी खास बना देगी।