त्योहारों के मौसम में खुद को फिट रखने के लिए आजमाएं ये 5 सरल एक्सरसाइज
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आ गया है और इसका मतलब है कि खाने-पीने की चीजें बहुत ज्यादा होने वाली हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि त्योहारों का मजा लेते हुए भी अतिरिक्त वजन न बढ़े। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कसरतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं और इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा।
#1
स्क्वाट्स
स्क्वाट्स एक बेहतरीन कसरत है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाती है।
इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे कि आप कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस स्थिति में पीठ को सीधा रखें और धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकें। अब धीरे-धीरे ऊपर आएं और पहले वाली स्थिति में आ जाएं।
यह कसरत पेट की मांसपेशियों को भी ताकत देती है और शरीर का संतुलन बनाए रखती है।
#2
लंजेस
लंजेस भी एक बहुत अच्छी कसरत है, जो आपके पैरों और कूल्हों को आकार देती है।
इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें, फिर आगे वाले घुटने को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें जब तक कि पीछे वाला घुटना जमीन को छूने लगे। अब वापस ऊपर आएं और पहले वाली स्थिति में आ जाएं।
इस कसरत को दोनों पैरों से समान रूप से करें।
#3
प्लैंक
प्लैंक एक बहुत ही असरदार कसरत है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूत बनाती है।
इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटें, फिर अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें और पंजों पर जोर डालते हुए शरीर का पूरा भार हाथों और पंजों पर रखें।
इस स्थिति में अपने शरीर को सीधा रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। कुछ मिनट इसी अवस्था में रहें।
#4
जंपिंग जैक्स
जंपिंग जैक्स एक दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली कसरत है, जो शरीर में ऊर्जा का संचार करती है।
इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर पैरों को खोलते हुए कूदें और हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए मिलाएं। अब फिर से कूदते हुए पहले वाली स्थिति में आ जाएं। यह प्रक्रिया लगातार दोहराएं।
इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा और आप चुस्त-दुरुस्त भी रहेंगे।
#5
चलना
चलना सबसे सरल और असरदार तरीका है जिससे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में सेहत को शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलने की आदत डालें। इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा।
इन सभी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से न सिर्फ आपका वजन नियंत्रित रहेगा बल्कि आप तरोताजा भी महसूस करेंगे।