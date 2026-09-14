त्योहारों के मौसम में खुद को फिट रखने के लिए आजमाएं ये 5 सरल एक्सरसाइज

स्क्वाट्स एक बेहतरीन कसरत है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाती है।

इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे कि आप कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस स्थिति में पीठ को सीधा रखें और धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकें। अब धीरे-धीरे ऊपर आएं और पहले वाली स्थिति में आ जाएं।

यह कसरत पेट की मांसपेशियों को भी ताकत देती है और शरीर का संतुलन बनाए रखती है।