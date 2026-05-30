नोरी को इन 5 शाकाहारी व्यंजनों में आजमाएं, आपको जरूर पसंद आएगा स्वाद

आमतौर पर लोग नोरी की पतली पत्तियों का इस्तेमाल सुशी बनाने के लिए करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल इससे परे भी किया जा सकता है? इसका कारण है कि नोरी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आइए आज हम आपको नोरी से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

#1 नोरी के चिप्स नोरी के चिप्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद हल्का खाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नोरी की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें हल्का-सा तेल और नमक मिलाकर ओवन में बेक करें या तवे पर भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी या जीरा पाउडर। यह हल्का खाना है, जिससे इसे किसी भी समय खाया जा सकता है।

#2 नोरी की सब्जी नोरी की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को भूनकर ग्रेवी तैयार करें। फिर उसमें कटे हुए नोरी के टुकड़े डालें और अच्छी तरह पकाएं। इस सब्जी को चावल या रोटी के साथ परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है, जिससे यह आपके भोजन को खास बना सकती है।

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#3 नोरी का सलाद नोरी का सलाद एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नोरी की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन पर कटी हुई सब्जियां, जैसे खीरा, गाजर और टमाटर आदि डालें और ऊपर से नींबू का रस, सोया सॉस और तिल का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस सलाद को ठंडा करके परोसें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

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#4 नोरी का रोल नोरी का रोल एक बेहतरीन हल्का खाना हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए चावल लें और उनमें सोया सॉस, सिरका, चीनी और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को नोरी पर फैलाएं और उसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे खीरा, गाजर और शिमला मिर्च आदि भरें। इसे रोल करके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और मेहमानों को परोसें।