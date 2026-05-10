रसोई के काउंटर पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए आजमाएं ये 5 नुस्खे

रसोई के काउंटर पर जमी गंदगी को साफ करना एक जरूरी काम है। इससे न केवल काउंटर की चमक बरकरार रहती है, बल्कि सेहत भी बेहतर बनी रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के काउंटर को साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप कम समय में बेहतर परिणाम पा सकते हैं और अपनी रसोई को साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बनाएं बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बनाकर इसे काउंटर पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे ब्रश या स्पंज से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी। बेकिंग सोडा प्राकृतिक सफाई का सामान है, जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है और पानी के साथ मिलकर एक असरदार क्लीनर बनाता है। यह मिश्रण आपके काउंटर को बिना किसी नुकसान के साफ कर सकता है।

#2 सिरके और पानी का उपयोग करें सिरके और पानी का मिश्रण भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक भाग सिरके को 2 भाग पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे काउंटर पर छिड़कें, फिर कुछ मिनट बाद कपड़े से पोंछ दें। सिरका प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है और गंदगी को दूर करता है। यह मिश्रण आपके काउंटर को साफ करने के साथ-साथ उसे चमकदार भी बना सकता है।

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#3 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे सीधे गंदे हिस्से पर निचोड़ें या एक कपड़े पर लगाकर रगड़ें। कुछ मिनट बाद गंदगी साफ हो जाएगी। नींबू में विटामिन-C होता है जो बैक्टीरिया को मारता है और गंदगी को हटाने में मदद करता है। यह तरीका आपके काउंटर को बिना किसी नुकसान के साफ करने का एक सरल और असरदार तरीका है। इसके उपयोग से काउंटर की चमक भी बनी रहती है।

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#4 गर्म पानी का उपयोग करें गर्म पानी से भी काउंटर को साफ किया जा सकता है। बस एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं, फिर कपड़े को उसमें भिगोकर रगड़ें। इससे सारी गंदगी निकल जाएगी। गर्म पानी और डिटर्जेंट का मिश्रण गंदगी को ढीला कर देता है, जिससे उसे हटाना आसान हो जाता है। इस तरीके से आपके काउंटर की सफाई जल्दी और असरदार होती है, जिससे वह साफ-सुथरा बना रहता है और उसकी चमक भी बरकरार रहती है।