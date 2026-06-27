मुंहासे होने पर त्वचा की देखभाल के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

#3

सनस्क्रीन लगाएं

धूप में निकलने पर आपकी त्वचा पर हानिकारक किरणें पड़ती हैं, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। इसलिए रोजाना सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाती है और उसे स्वस्थ रखती है। धूप में बाहर जाने से पहले अपने चेहरे पर अच्छी मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं। ध्यान रखें कि सनस्क्रीन ऐसी हो, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो ताकि वह प्रभावी हो सके और आपकी त्वचा सुरक्षित रहे।