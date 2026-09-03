खुद को आराम देने के लिए आजमाएं ये 5 जर्नलिंग टिप्स

जर्नलिंग के लिए अलग-अलग विषय चुनें जैसे कि आपका दिन कैसा रहा, आपकी भावनाएं क्या थीं या कोई खास घटना जो आपके लिए अहम थी। इससे आपका जर्नल विविधता से भरा रहेगा और आप नए नजरिए प्राप्त कर पाएंगे।

इसके अलावा आप अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं पर भी विचार कर सकते हैं। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

इस तरह का विविधता भरा जर्नल आपके मन को शांति देगा।