सर्दियों में त्वचा का निखार बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू स्क्रब

सामग्री: 2 चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच शहद।

स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।

फायदा: यह त्वचा की रंगत सुधारने, नमी बनाए रखने और त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकता है।