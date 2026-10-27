सर्दियों में त्वचा का निखार बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू स्क्रब
क्या है खबर?
सर्दियों में त्वचा को साफ और ताजा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कई स्क्रब में मौजूद कठोर तत्व त्वचा की नमी छीन सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर ही कुछ ऐसे स्क्रब बनाए जाएं, जो त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए साफ कर सकें। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्क्रब की रेसिपी बताते हैं, जिनके लिए आपको कुछ घरेलू सामग्रियों की जरूरत होगी और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
चायपत्ती और नारियल के तेल का स्क्रब
सामग्री: एक चम्मच सूखी चायपत्ती, एक चम्मच नारियल का तेल और एक चम्मच कच्ची चीनी।
स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: चायपत्ती को दरदरा पीस लें, फिर सभी सामग्रियों को एक कटोरे में मिलाकर मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें और गुनगुने पानी से धो लें।
फायदा: यह स्क्रब मृत कोशिकाओं को हटाने, त्वचा को मुलायम बनाने और नमी बनाए रख सकता है।
#2
कॉफी और जैतून के तेल का स्क्रब
सामग्री: 2 चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच शहद।
स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।
फायदा: यह त्वचा की रंगत सुधारने, नमी बनाए रखने और त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकता है।
#3
बादाम और ओटमील का स्क्रब
सामग्री: 2 चम्मच बादाम का पाउडर, एक चम्मच ओटमील पाउडर, एक चम्मच शहद और एक चम्मच दूध।
स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।
फायदा: यह स्क्रब त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसे पोषण भी दे सकता है।
#4
गुलाब की पंखुड़ियों और शहद का स्क्रब
सामग्री: कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, एक चम्मच शहद और एक चम्मच दही।
स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: गुलाब की पंखुड़ियों को दरदरा पीस लें, फिर सभी सामग्रियों को एक कटोरे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।
फायदा: यह स्क्रब त्वचा की रंगत सुधारने में मदद कर सकता है।
#5
चीनी और नारियल के तेल का स्क्रब
सामग्री: एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नारियल का तेल और कुछ बूंदें नींबू का रस।
स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।
फायदा: यह स्क्रब त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसे पोषण भी दे सकता है।