भाप लेना एक असरदार तरीका है, जिससे आप अपने चेहरे के छिद्रों को खोल सकते हैं और ब्लैकहेड्स को हटाने में मदद मिलती है।

इसके लिए गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं। अब अपने चेहरे को इस मिश्रण के ऊपर रखें ताकि भाप सीधे आपके चेहरे पर पड़े।

इससे आपकी त्वचा नरम हो जाएगी और ब्लैकहेड्स निकालना आसान हो जाएगा। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, जिससे आपकी त्वचा जल न जाए।