मौसमी एलर्जी से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

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गर्म पानी की भाप लें

गर्म पानी की भाप लेना एक पुराना और असरदार घरेलू तरीका है, जो मौसमी एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब अपने चेहरे को तौलिए से ढककर बर्तन के पास रखें ताकि भाप नाक के अंदर तक पहुंच सके। इससे बलगम ढीली हो जाएगी और नाक की जकड़न कम होगी। भाप लेने से सांस लेने में आसानी भी होगी।