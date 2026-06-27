मौसमी एलर्जी से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
मौसमी एलर्जी तब होती है जब शरीर किसी विशेष मौसम में होने वाले प्रदूषकों के संपर्क में आता है। इससे नाक में जमी बलगम को साफ करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन इनका असर उतना नहीं होता, जितना होना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से मौसमी एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है।
#1
गर्म पानी की भाप लें
गर्म पानी की भाप लेना एक पुराना और असरदार घरेलू तरीका है, जो मौसमी एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब अपने चेहरे को तौलिए से ढककर बर्तन के पास रखें ताकि भाप नाक के अंदर तक पहुंच सके। इससे बलगम ढीली हो जाएगी और नाक की जकड़न कम होगी। भाप लेने से सांस लेने में आसानी भी होगी।
#2
अदरक वाली चाय पिएं
अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। एक कप पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें चीनी और दूध मिलाकर पिएं। इससे न केवल सूजन कम होगी बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और आप जल्दी ठीक हो सकेंगे।
#3
नींबू पानी पिएं
नींबू में विटामिन-C होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। यह विटामिन मौसमी एलर्जी के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। लाभ के लिए गर्म या ठंडे पानी में ताजे नींबू का रस निचोड़कर पिएं। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इससे न केवल प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी बल्कि शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी।
#4
तुलसी के पत्तों का करें इस्तेमाल
तुलसी के पत्ते लंबे समय से घरेलू उपचारों में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं क्योंकि इनमें सूजन कम करने वाले और शरीर को सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं। ये गुण मौसमी एलर्जी के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के कुछ पत्तों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। आप चाहें तो तुलसी की चाय भी बना सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं।
#5
शहद का सेवन करें
शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो मौसमी एलर्जी के कारण होने वाले सूजन और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक चम्मच शहद को मुंह में रखें और धीरे-धीरे निगलें या इसे गर्म पानी या दूध में मिलाकर पिएं। आप चाहें तो इसे खाने में भी मिला सकते हैं। शहद का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और आप जल्दी ठीक हो सकेंगे।