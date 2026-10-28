हल्की-फुल्की अपच की समस्या से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
हल्की-फुल्की अपच की समस्या का मतलब है पेट में जलन, गैस, पेट फूलना या फिर पेट में भारीपन जैसी परेशानियां। ये समस्याएं खाने के पाचन में रुकावट डालती हैं और कई बार सिरदर्द, चक्कर आना, जी मचलना जैसी परेशानियों का कारण बनती हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको हल्की-फुल्की अपच की समस्या के लिए असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं।
#1
अदरक का करें सेवन
अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं या कच्चे अदरक के एक टुकड़े को चबाकर उसका रस पी सकते हैं।
अदरक के रस को पीने से पेट की गैस और जलन कम हो सकती है, जिससे आपको हल्की-फुल्की अपच की समस्या से राहत मिल सकती है।
अदरक का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और आराम पहुंचाता है।
#2
पुदीने की पत्तियां चबाएं या पुदीने की चाय पिएं
पुदीना पाचन क्रिया को शांत करने और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप कुछ पुदीने की पत्तियों को चबा सकते हैं या फिर पुदीने की चाय बनाकर पी सकते हैं।
पुदीने में मौजूद गुण पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पेट की जलन और गैस को कम करते हैं। इसके अलावा पुदीने का सेवन ताजगी भी देता है और पेट को आराम पहुंचाता है।
#3
दालचीनी का पाउडर मिलाकर शहद खाएं
दालचीनी में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं और पेट की जलन और गैस को कम करते हैं। शहद में मौजूद गुण पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं।
इसके लिए आधे चम्मच दालचीनी पाउडर में एक चम्मच शहद मिलाकर खाएं। इससे आपको हल्की-फुल्की अपच की समस्या से राहत मिलेगी और पेट को आराम मिलेगा। यह मिश्रण पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और आराम पहुंचाता है।
#4
छाछ पिएं
छाछ में ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट के बैक्टीरिया को संतुलित रखते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं।
छाछ का सेवन करने से पेट की जलन और गैस कम होती है, जिससे आपको हल्की-फुल्की अपच की समस्या से राहत मिलती है।
इसके अलावा छाछ में मौजूद पोषक तत्व पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं और आराम पहुंचाते हैं। यह मिश्रण पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है और पेट को आराम पहुंचाता है।
#5
केला खाएं
केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो पेट की जलन को कम करने में मदद करता है और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। केले में मौजूद फाइबर पेट को आराम पहुंचाता है और गैस की समस्या को ठीक करता है।
इसके अलावा केले में मौजूद प्राकृतिक गुण पाचन क्रिया को सही रखते हैं। यह मिश्रण पेट की जलन और गैस को कम करता है और आराम पहुंचाता है।