हल्की-फुल्की अपच से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे

हल्की-फुल्की अपच की समस्या से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली 10:03 am Oct 28, 202610:03 am

क्या है खबर?

हल्की-फुल्की अपच की समस्या का मतलब है पेट में जलन, गैस, पेट फूलना या फिर पेट में भारीपन जैसी परेशानियां। ये समस्याएं खाने के पाचन में रुकावट डालती हैं और कई बार सिरदर्द, चक्कर आना, जी मचलना जैसी परेशानियों का कारण बनती हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको हल्की-फुल्की अपच की समस्या के लिए असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं।