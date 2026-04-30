गर्मियों में सर्दी की समस्या से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

गर्मियों में ठंडी जगह पर रहने से या एयर कंडीशनर में ज्यादा देर तक रहने के कारण आप सर्दी की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि, कुछ लोग इस समस्या को सामान्य समझते हैं, लेकिन यह शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकती है और इससे शरीर को गर्मी महसूस हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से गर्मियों की सर्दी से जल्द राहत मिल सकती है।

#1 अदरक और शहद का मिश्रण है लाभदायक अदरक और शहद का मिश्रण गर्मियों की सर्दी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इस मिश्रण को छानकर एक कप में डालें और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। यह मिश्रण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ सांस की समस्या को कम करने में भी मदद कर सकता है। यह एक सरल और असरदार उपाय है।

#2 पुदीने की चाय पिएं पुदीने की चाय का सेवन भी गर्मियों की सर्दी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर उबालें और जब पानी का रंग बदल जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों के साथ-साथ अदरक को भी कदूकस करके डाल सकते हैं। यह उपाय शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है।

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#3 गुनगुना पानी पिएं गर्मियों की सर्दी से राहत दिलाने में गुनगुने पानी का सेवन भी मदद कर सकता है। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह मिश्रण गले को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह उपाय शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यह एक सरल और असरदार तरीका है।

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#4 गर्म पानी की भाप लें गर्म पानी की भाप लेना गर्मियों की सर्दी से राहत दिलाने में प्रभावी है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें, फिर अपने सिर को तौलिए से ढककर बर्तन के सामने रखकर भाप लें। इस प्रक्रिया को लगभग 10 मिनट तक दोहराएं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो नाक को खोलने के लिए गर्म पानी में पुदीने की पत्तियां और अजवाइन डालाकर भाप ले सकते हैं।