छोटे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए आजमाएं ये 5 मजेदार गतिविधियां, आप कर सकेंगे काम
क्या है खबर?
अक्सर छोटे बच्चों को शिशु अवस्था में व्यस्त रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने छोटे बच्चों को शिशु अवस्था में आसानी से व्यस्त रख सकते हैं। इससे न केवल आपका काम समय पर पूरा होगा, बल्कि बच्चे भी खुश रहेंगे।
#1
रंग-बिरंगे खिलौनों के साथ खेलना
रंग-बिरंगे खिलौने छोटे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आप अपने बच्चे को अलग-अलग रंगों के खिलौनों के साथ खेलने दें। इससे उनका ध्यान बंटेगा और वे खुद ही नए-नए खेल खोज लेंगे। आप उन्हें अलग-अलग आकार के ब्लॉक्स या पहेलियां भी दे सकते हैं, जिन्हें वे अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। इससे उनका मन भी लगा रहेगा और आप भी बिना किसी चिंता के अपने काम को पूरा कर सकेंगे।
#2
चित्रकारी करना
चित्रकारी एक ऐसी गतिविधि है, जो छोटे बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। आप अपने बच्चे को रंगीन कागज, रंग-बिरंगी पेंसिल और मार्कर्स दे सकते हैं, ताकि वह अपनी कल्पना को उजागर कर सके। अगर आपके पास बाहर पार्क जाने का समय नहीं है तो घर पर ही छोटे-छोटे चित्र बनवाएं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे खुद को व्यस्त भी रखेंगे, जिससे आपका काम भी बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।
#3
किताबें पढ़ना
किताबें पढ़ना बच्चों के विकास के लिए बहुत अहम होता है। आप अपने बच्चे को उम्र के हिसाब से किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जिनमें रंग-बिरंगे चित्र हों या सरल कहानियां हों। इसके अलावा आप उन्हें कहानियां सुनाकर भी उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और वे नए-नए शब्द सीखेंगे, जिससे उनकी भाषा कौशल भी विकसित होगी। यह गतिविधि उनके मानसिक विकास के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।
#4
संगीत सुनना या गाना गाना
संगीत सुनना या गाना गाना बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप अपने बच्चे को कोई सरल गाना गाने के लिए कह सकते हैं या उनके पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। इससे उनका मूड अच्छा रहेगा और वे खुश रहेंगे। इसके अलावा आप उन्हें कुछ आसान संगीत के उपकरण जैसे छोटे ड्रम या हारमोनियम भी दे सकते हैं, जिनसे वे खुद खेल सकें। यह गतिविधि उनके मानसिक विकास के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।
#5
पजल्स या ब्लॉक्स के साथ खेलना
पजल्स या ब्लॉक्स छोटे बच्चों की समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। आप अपने बच्चे को अलग-अलग आकार के पजल्स दें, जिन्हें वे जोड़ सकें या ब्लॉक्स से कोई आकृति बना सकें। इससे उनकी सोचने-समझने की शक्ति विकसित होगी और वे खुद को व्यस्त रख पाएंगे। ये सभी गतिविधियां न केवल आपके बच्चे को व्यस्त रखेंगी, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगी।