बर्फ से ढका देश है ग्रीनलैंड, यहां की यात्रा पर आजमाएं ये 5 बेहतरीन गतिविधियां

ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक बर्फ से ढका देश है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और यहां की आबादी लगभग 56,000 है। ग्रीनलैंड अपने विशाल ग्लेशियरों, सुंदर फियोर्ड्स और समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ग्रीनलैंड आपकी यात्रा सूची में जरूर शामिल होना चाहिए। आप यहां घूमते हुए ये गतिविधियां कर सकते हैं।

#1 बर्फीले समुद्र की यात्रा करें ग्रीनलैंड का बर्फीला समुद्र एक अनोखा अनुभव है। यहां आप बर्फ के टुकड़ों के बीच से गुजरते हुए विशाल ग्लेशियरों को देख सकते हैं। यह अनुभव बेहद रोमांचक है। जलयान के दौरान आप व्हेल देखने का भी मौका पा सकते हैं। इसके अलावा आप बर्फ के पहाड़ों की अद्भुत संरचनाओं को करीब से देख सकते हैं। यह यात्रा आपको ग्रीनलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अनोखी भौगोलिक संरचना से रूबरू कराएगी, जो किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देगी।

#2 कांगेरलुस्वाक फियोर्ड नेशनल पार्क की सैर करें कांगेरलुस्वाक फियोर्ड नेशनल पार्क ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह जगह अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आप पैदल यात्रा, कयाकिंग और वन्यजीव देखने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र को खास बनाते हैं। इस पार्क में घूमते हुए आपको ग्रीनलैंड की असली सुंदरता का अनुभव होगा और यह आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

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#3 नूक शहर की ओर कदम बढ़ाएं नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है और यह जगह अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है। यहां आप विभिन्न संग्रहालयों, जैसे कि ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम और कला दीर्घा आदि देख सकते हैं। इन संग्रहालयों में आपको ग्रीनलैंड की संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक जीवनशैली से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा नूक में कई छोटे-छोटे कैफे और दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और हस्तशिल्प खरीद सकते हैं।

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#4 इलुलीसात ग्लेशियर को देखें इलुलीसात ग्लेशियर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इस ग्लेशियर के टूटने वाले बड़े-बड़े टुकड़े जब समुद्र में गिरते हैं तो जोरदार आवाज होती है, जिसे 'कलिंग' कहा जाता है। इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको छोटे जहाज या हेलीकॉप्टर सेवा लेनी पड़ती है। यहां आकर आप इस विशालकाय संरचना को करीब से देख सकते हैं और इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।