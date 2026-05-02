अंडमान और निकोबार जाने वाले हैं? इन पानी से जुड़ी एडवेंचर गतिविधियों का लें मजा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक खूबसूरत जगह है, जहां आप कई पानी से जुड़ी एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां के साफ-सुथरे नीले पानी और शांत वातावरण में आप नाव की सवारी, स्नॉर्कलिंग, गोता लगाना, कयाकिंग और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। इन गतिविधियों के जरिए आप समुद्र की गहराइयों में जाकर रंग-बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ्स को देख सकते हैं। आइए अंडमान और निकोबार की पानी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानें।

#1 नाव की सवारी का आनंद लें अंडमान और निकोबार में नाव की सवारी करना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां आप विभिन्न प्रकार की नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि मोटर नाव, पाल वाली नाव और कैनो आदि। हवाई यात्रा के बाद जब आप समुद्र के ऊपर तैरती नाव में बैठकर चारों ओर हरियाली और नीले पानी को देखेंगे तो आपका मन तरोताजा हो जाएगा। इसके अलावा आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी संस्कृति और जीवनशैली के बारे में जान सकते हैं।

#2 स्नॉर्कलिंग करें स्नॉर्कलिंग अंडमान और निकोबार में एक बहुत ही लोकप्रिय गतिविधि है। यह आपको समुद्र की गहराइयों में जाकर रंग-बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ्स को देखने का मौका देती है। इसके लिए आपको बस एक मास्क और ट्यूब चाहिए होगी, जिससे आप आसानी से पानी के नीचे देख सकते हैं। यहां के साफ-सुथरे नीले पानी में स्नॉर्कलिंग करना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यह गतिविधि परिवार के साथ समय बिताने का भी अच्छा तरीका है।

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#3 गोता लगाने का अनुभव लें गोता लगाना अंडमान और निकोबार में एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, खासकर अगर आप समुद्री जीवों को करीब से देखना चाहते हैं। यहां कई गोता लगाने के स्कूल हैं, जहां आपको सिखाया जाता है, ताकि आप सुरक्षित रूप से गोता लगा सकें। गोता लगाते समय आप विभिन्न प्रकार की मछलियों, समुद्री कछुओं और अन्य समुद्री जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा कोरल रीफ्स भी देखने लायक हैं, जो इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं।

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#4 कयाकिंग करें कयाकिंग अंडमान और निकोबार में एक मजेदार गतिविधि हो सकती है, जिससे आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हैं। यह गतिविधि परिवार संग समय बिताने का अच्छा तरीका हो सकती है। कयाकिंग करते समय आप शांत पानी पर बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। यह अनुभव आपके यात्रा को यादगार बना देगा और आपको प्रकृति के और करीब ले जाएगा।