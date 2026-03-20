सुबह के नाश्ते में कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है? आजमाएं ये इंग्लिश पकवान

नाश्ते के बिना दिन की शुरुआत करना मुश्किल होता है। नाश्ते में कुछ ऐसा होना चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा हो। ऐसे में आप इंग्लिश नाश्ते खा कर देख सकते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं और लजीज भी होते हैं। आज हम आपको इंग्लिश नाश्ते में खाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो शाकाहारी हैं। ये न केवल पेट भरेंगे, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा भी देंगे।

#1 बेक्ड बीन्स बेक्ड बीन्स एक पारंपरिक इंग्लिश नाश्ते का हिस्सा होते हैं। इसे बनाने के लिए सफेद सेम को टमाटर की चटनी, प्याज, लहसुन और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह व्यंजन पौष्टिक है और इसे टोस्ट के साथ परोसा जाता है। इसे घर पर बनाने के लिए आप डिब्बाबंद बीन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#2 मशरूम और टमाटर की सब्जी मशरूम और टमाटर की सब्जी इंग्लिश नाश्ते का एक अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए ताजे मशरूम, पके टमाटर, प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है। इन सभी सामग्रियों को धीमी आंच पर पकाया जाता ,है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इसे टोस्ट या ब्रेड के साथ परोसें।

Advertisement

#3 तली हुई ब्रेड तली हुई ब्रेड इंग्लिश नाश्ते में जरूर शामिल की जाती है। इसे बनाने के लिए सफेद ब्रेड के टुकड़ों को मक्खन या तेल में सुनहरा होने तक तलना होता है। आप इसे अपने मनपसंद तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि टोस्टर में टोस्ट करना या ओवन में बेक करना। यह व्यंजन आपके नाश्ते को पूरा करने के लिए आदर्श है। इसे आप अपनी सब्जियों या जैम के साथ परोस सकते हैं।

Advertisement

#4 आलू के टिक्के आलू के टिक्के आलू से बनाए जाते हैं, जो इंग्लिश नाश्ते का एक लोकप्रिय विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए आलू को नमक और काली मिर्च डालकर भूनना होता है। इसके बाद इसे गोल आकार देकर सुनहरा होने तक तलना होता है। यह व्यंजन कुरकुरा होता है और इसे टोस्ट या किसी भी सब्जी के साथ परोसा जा सकता है। आप इसे अपनी पसंदीदा चटनी के साथ भी खा सकते हैं।