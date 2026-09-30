सर्दियों के दौरान एलर्जी से बचने के लिए आजमाएं ये 5 प्रभावी तरीके
क्या है खबर?
सर्दी का मौसम एलर्जी से परेशान लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है। इस मौसम में ठंड, धूल और पराग कणों की अधिकता एलर्जी के कारणों को बढ़ा सकती है। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी उपाय देंगे, जिनकी मदद से आप अपने घर में एलर्जी को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और एलर्जी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
#1
घर को साफ-सुथरा रखें
घर को साफ-सुथरा रखना एलर्जी से बचने का सबसे जरूरी तरीका है। नियमित रूप से सफाई करें और फर्श को पोछें। फर्नीचर पर धूल न जमने दें। इसके लिए आप खास कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर्दों और तकियों को भी समय-समय पर धोएं। इसके अलावा गलीचों और अन्य सजावटी चीजों को भी साफ रखें ताकि धूल और गंदगी का जमाव न हो सके।
ऐसे आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि एलर्जी के कारणों को भी कम करेगा।
#2
हवा साफ करने वाले यंत्र का करें इस्तेमाल
हवा साफ करने वाले यंत्र हवा को साफ करने में मदद करते हैं। ये हवा में मौजूद धूल कणों को छानकर शुद्ध हवा प्रदान करते हैं।
अपने कमरे में इन्हें लगाकर आप हवा को साफ रख सकते हैं और एलर्जी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
इसका नियमित उपयोग करके आप अपने घर की हवा को ताजा और स्वस्थ बना सकते हैं। इस उपकरण से न केवल धूल कणों बल्कि अन्य हानिकारक तत्वों को भी हटाया जा सकता है।
#3
गीले कपड़े न फैलाएं
गीले कपड़ों को फैलाकर रखने से उनमें फफूंद लग सकती है, जो एलर्जी का कारण बन सकती है। इसलिए उन्हें तुरंत सुखाएं और अलमारी में रखें।
अगर संभव हो तो धूप में कपड़े सुखाने की कोशिश करें क्योंकि धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं और कपड़े ताजगी महसूस कराते हैं।
इसके अलावा गीले तौलिये या चादरों को भी तुरंत बदलें और उन्हें अच्छी तरह से सुखाएं। इस तरह से आप अपने घर में नमी को कम कर सकते हैं।
#4
जूते-चप्पल उतारकर घर में प्रवेश करें
बाहर की धूल-मिट्टी हमारे जूते-चप्पलों पर जम जाती है, जो घर में घुसते ही फर्श समेत अन्य सतहों पर फैल जाती है। इससे बचने के लिए घर में प्रवेश करते ही जूते-चप्पल उतार दें।
एक छोटा सा मैट भी रख सकते हैं, जिस पर लोग जूते-चप्पल उतारें और थोड़ी देर चलकर धूल-मिट्टी हटाएं। इससे आपके घर की सफाई में काफी मदद मिलेगी और एलर्जी के कारणों को कम किया जा सकेगा।
#5
सही तरीके से खाना बनाएं
खाना बनाते समय भी एलर्जी का खतरा रहता है इसलिए ध्यान रखें कि रसोई साफ-सुथरी रहे, सब्जियां धोकर काटी जाएं और तेल मसाले कम इस्तेमाल किए जाएं।
इसके अलावा खाना बनाते समय मुंह पर मास्क लगाना भी फायदेमंद हो सकता है।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर को एलर्जी मुक्त रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।