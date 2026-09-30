सर्दियों के दौरान एलर्जी से बचने के तरीके

सर्दियों के दौरान एलर्जी से बचने के लिए आजमाएं ये 5 प्रभावी तरीके

लेखन अंजली 05:34 pm Sep 30, 202605:34 pm

क्या है खबर?

सर्दी का मौसम एलर्जी से परेशान लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है। इस मौसम में ठंड, धूल और पराग कणों की अधिकता एलर्जी के कारणों को बढ़ा सकती है। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी उपाय देंगे, जिनकी मदद से आप अपने घर में एलर्जी को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और एलर्जी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।