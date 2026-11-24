बिस्तर की चादर से दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
बिस्तर की चादर पर दाग लगना एक आम समस्या है। चाहे वह चाय या कॉफी का दाग हो या फिर किसी अन्य तरल पदार्थ का, इन दागों को हटाना मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी बिस्तर की चादर से इन दागों को आसानी से हटा सकते हैं और उसे साफ-सुथरा बना सकते हैं।
#1
नींबू का रस और नमक का मिश्रण लगाएं
नींबू का रस और नमक का मिश्रण एक प्राकृतिक साफ करने वाला उपाय है, जो बिस्तर की चादर पर लगे दागों को हटाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाएं और इसे दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल दागों को हटाता है, बल्कि चादर की ताजगी भी बनाए रखता है।
#2
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
बेकिंग सोडा एक खास सफाई का सामान है, जो गंदगी और बदबू हटाने में मदद करता है।
अगर आपकी चादर पर किसी प्रकार का दाग लग गया है तो उसे तुरंत पानी में घोलकर दाग वाली जगह पर लगाएं और 15 मिनट बाद ब्रश करके धुल लें।
इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और चादर की ताजगी भी बनी रहेगी। बेकिंग सोडा का यह उपयोग आपकी चादर को साफ-सुथरा और खुशबूदार बनाए रखता है।
#3
सिरका भी है असरदार
सिरका एक प्राकृतिक सफेद करने वाला उपाय है, जो रंग खराब किए बिना ही दागों को साफ कर सकता है।
अगर आपकी चादर पर किसी प्रकार का दाग लग गया है तो उसे तुरंत सिरके में घोलकर 30 मिनट छोड़ दें और फिर सामान्य तरीके से धो लें।
इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और चादर की ताजगी भी बनी रहेगी। सिरका का यह उपयोग आपकी चादर को साफ-सुथरा और खुशबूदार बनाए रखता है।
#4
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
गर्म पानी कई प्रकार के दाग हटाने में मदद करता है। अगर आपकी चादर पर कोई तरल पदार्थ का दाग लगा हो तो उसे तुरंत गर्म पानी में भिगो दें।
इसके बाद हल्के साबुन का घोल लगाकर रगड़ें, फिर सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका दागों को आसानी से निकालता है और चादर की ताजगी भी बनाए रखता है।
गर्म पानी का उपयोग करने से सफाई में कोई कठिनाई नहीं होती और चादर साफ-सुथरी रहती है।
#5
मार्कर या पेन के दाग हटाने का तरीका
अगर आपकी चादर पर मार्कर या पेन के दाग लग गए हैं तो उसे साफ करने के लिए रबिंग अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का उपयोग करें।
थोड़ी मात्रा में रबिंग अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरॉक्साइड लेकर दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
इन तरीकों का पालन करके आप अपनी बिस्तर की चादर से विभिन्न प्रकार के दाग आसानी से हटा सकते हैं।