गर्म पानी कई प्रकार के दाग हटाने में मदद करता है। अगर आपकी चादर पर कोई तरल पदार्थ का दाग लगा हो तो उसे तुरंत गर्म पानी में भिगो दें।

इसके बाद हल्के साबुन का घोल लगाकर रगड़ें, फिर सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका दागों को आसानी से निकालता है और चादर की ताजगी भी बनाए रखता है।

गर्म पानी का उपयोग करने से सफाई में कोई कठिनाई नहीं होती और चादर साफ-सुथरी रहती है।