अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
घर की सजावट का तरीका और फर्नीचर का चयन हमारे घर के आकार और जगह पर गहरा असर डाल सकता है। अगर आप अपने छोटे घर को बड़ा और खुला दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ समझदारी भरे तरीके अपनाने होंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने छोटे घर को भी बड़ा महसूस करा सकते हैं और उसमें जगह की कमी नहीं लगेगी।
#1
हल्के रंगों का करें इस्तेमाल
हल्के रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बड़ा और खुला दिखा सकते हैं। दीवारों पर हल्के पीले, सफेद या हल्के नीले रंग करवाएं। इससे कमरे में रोशनी अच्छी तरह फैलेगी और यह ज्यादा खुला लगेगा।
इसके अलावा फर्नीचर भी हल्के रंगों का चुनें, जैसे कि सफेद या हल्के भूरे रंग का फर्नीचर। इससे भी कमरा बड़ा और खुला महसूस होगा। इस तरह आप अपने छोटे घर को भी आरामदायक और सुंदर बना सकते हैं।
#2
आईने का करें उपयोग
आईने का उपयोग करके आप अपने घर को दो गुना बड़ा दिखा सकते हैं। बड़े-बड़े आईनों को दीवार पर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां से रोशनी आती हो। यह न केवल रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा बल्कि कमरे को भी खुला और बड़ा महसूस कराएगा।
इसके अलावा आईनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपके कमरे का लुक भी बहुत आकर्षक लगेगा। आईनों को सही ऊंचाई पर लगाना भी जरूरी है ताकि उनका प्रभाव अधिकतम हो सके।
#3
कई काम आने वाले फर्नीचर का करें चयन
ऐसा फर्नीचर चुनें जो कई काम आ सके, ताकि आप कम जगह में ज्यादा काम कर सकें। जैसे कि ऐसा सोफा जो सोने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बैठने के लिए भी।
इसी तरह स्टोरेज के लिए उपयोगी फर्नीचर, जो सामान रखने के साथ-साथ बैठने के लिए भी काम आ सकता है।
इसके अलावा मोड़ने वाले टेबल और कुर्सियां भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
#4
रोशनी का ध्यान रखें
अच्छी रोशनी न केवल आपके घर को खूबसूरत बनाती है बल्कि इसे बड़ा भी दिखाती है। प्राकृतिक रोशनी के लिए खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं ताकि सूरज की रोशनी अच्छे से अंदर आ सके।
रात के समय सही तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल करें जैसे कि दीवारों पर लगे लाइट्स या टेबल लैंप्स।
इसके अलावा मिरर लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कमरे को और भी खुला और बड़ा दिखाएंगे। इससे आपका घर हमेशा रोशन रहेगा।
#5
सजावट पर दें खास ध्यान
सजावट का सही तरीका अपनाकर आप अपने छोटे घर को भी खास बना सकते हैं। दीवारों पर हल्के रंग की पेंटिंग्स लगाएं या फिर वॉल स्टिकर्स लगाएं, जो आसानी से हटाए जा सकें।
इसके अलावा छोटे-छोटे गमलों में पौधे रखें, जो ताजगी देंगे और जगह घेरेंगे नहीं।
इस तरह से इन सरल तरीकों से आप अपने छोटे घर को बड़ा और खुला महसूस करा सकते हैं, जिससे आपका घर हमेशा सुंदर दिखेगा।