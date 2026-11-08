अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

आईने का उपयोग करके आप अपने घर को दो गुना बड़ा दिखा सकते हैं। बड़े-बड़े आईनों को दीवार पर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां से रोशनी आती हो। यह न केवल रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा बल्कि कमरे को भी खुला और बड़ा महसूस कराएगा।

इसके अलावा आईनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपके कमरे का लुक भी बहुत आकर्षक लगेगा। आईनों को सही ऊंचाई पर लगाना भी जरूरी है ताकि उनका प्रभाव अधिकतम हो सके।