सूती कपड़ों को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए आजमाएं ये 5 आसान उपाय
क्या है खबर?
सूती कपड़े आरामदायक होते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। हालांकि, कई लोग सोचते हैं कि सूती कपड़े धोने के बाद सख्त हो जाते हैं। सही तरीके से देखभाल करने पर आप अपने सूती कपड़ों को नरम और आरामदायक रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने सूती कपड़ों की नरमता को बनाए रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।
#1
ठंडे पानी का करें उपयोग
सूती कपड़ों को धोते समय हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें।
गर्म पानी से धोने पर कपड़े सिकुड़ सकते हैं और उनकी नरमता भी कम हो सकती है। ठंडा पानी न केवल कपड़ों को साफ करता है बल्कि उन्हें मुलायम भी बनाए रखता है।
इसके अलावा ठंडे पानी से सफाई का असर भी बेहतर होता है और कपड़ों का रंग भी बना रहता है। इस तरह आपके सूती कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।
#2
हल्के सफाई उत्पाद का करें इस्तेमाल
सूती कपड़ों के लिए हल्के सफाई उत्पाद का चयन करें, जो बिना ज्यादा झटके के साफ कर सके।
बहुत अधिक सफाई उत्पाद का उपयोग करने से कपड़ों की नरमता कम हो सकती है और वे सख्त महसूस हो सकते हैं।
हल्का सफाई उत्पाद न केवल कपड़ों को साफ करता है बल्कि उनकी मुलायमियत भी बनाए रखता है। इस तरह आपके सूती कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे और आरामदायक भी रहेंगे।
#3
धोने के बाद सूखे कपड़ों को हवा में सुखाएं
धोने के बाद सूखे कपड़ों को हवा में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। धूप में सुखाने से न केवल कीटाणु खत्म होते हैं बल्कि कपड़ों की खुशबू भी बनी रहती है।
अगर धूप न हो तो किसी खुली जगह पर लटका दें ताकि नमी निकल जाए और कपड़े मुलायम बने रहें।
इससे आपके सूती कपड़े लंबे समय तक नरम और आरामदायक रहेंगे, जिससे उनका जीवनकाल बढ़ता है और वे नए जैसे दिखते हैं।
#4
कपड़ों को अधिक निचोड़ें नहीं
धोने के बाद कपड़ों को निचोड़ने से उनकी बनावट खराब हो सकती है, जिससे वे सख्त महसूस हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने धोए हुए कपड़ों को निचोड़ें तो हल्के हाथों से ही करें।
बेहतर होगा कि आप उन्हें सीधे खुली जगह पर टांग दें ताकि वे स्वाभाविक रूप से सूख जाएं।
इससे आपके सूती कपड़े नरम और आरामदायक बने रहेंगे, जिससे उनका जीवनकाल भी बढ़ता है और वे नए जैसे दिखते हैं।
#5
स्टोर करते समय ध्यान दें
जब आप अपने धोए हुए सूती कपड़ों को स्टोर करते हैं तो ध्यान रखें कि वे पूरी तरह सूखे हों। गीले या नम जगहों पर रखने से फंगस लग सकती है या बदबू आ सकती है।
इसके अलावा कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले उन्हें हल्का सा मोड़ लें या हैंगर पर टांग लें ताकि हवा लगती रहे और वे नरम बने रहें।
इस तरह आपके सूती कपड़े लंबे समय तक नरम और आरामदायक रहेंगे।