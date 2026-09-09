जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
जूते अक्सर पसीने, गंदगी और बैक्टीरिया के कारण बदबूदार हो जाते हैं, खासकर अगर आप उन्हें लंबे समय तक बंद जगह पर रखते हैं तो उनमें से दुर्गंध आने लगती है। इस समस्या को हल करने के लिए आप कुछ आसान और असरदार तरीके अपना सकते हैं। ये तरीके न केवल आपके जूतों को साफ और ताजा बनाएंगे, बल्कि उन्हें लंबे समय तक पहनने लायक भी रखेंगे। आइए इन उपायों के बारे में जानें।
#1
खाने का सोडा उपयोग करें
खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जूतों की दुर्गंध को दूर करने का एक असरदार तरीका है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए जूतों के अंदर थोड़ा सा सोडा छिड़कें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इसे झाड़कर साफ कर लें। सोडा नमी और बदबू को सोख लेता है, जिससे जूते ताजगी भरे लगते हैं।
यह तरीका खासतौर पर उन जूतों के लिए उपयोगी है, जिन्हें आप रोजाना पहनते हैं।
#2
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस जूतों की बदबू को दूर करने का एक प्राकृतिक तरीका है।
इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस लगाकर जूतों के अंदर पोंछें। फिर जूतों को कुछ देर के लिए खुली हवा में या धूप में रखें।
नींबू की खुशबू जूतों को ताजा बनाती है और दुर्गंध को खत्म करती है। यह तरीका उन जूतों के लिए उपयोगी है जो लंबे समय तक बंद जगह में रखे गए हों।
#3
सिरके का उपयोग करें
सिरका, जिसे विनेगर भी कहा जाता है, जूतों की बदबू को दूर करने में मदद करता है।
इसके लिए सिरके को पानी में मिलाकर एक कपड़े से जूतों को अंदर और बाहर पोंछें, फिर जूतों को खुली हवा में सूखने के लिए रख दें। सिरके में मौजूद तत्व बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दुर्गंध को दूर करते हैं।
यह तरीका जूतों को साफ और ताजगी भरा रखने का एक आसान उपाय है।
#4
चायपत्ती का प्रयोग करें
चायपत्ती में मौजूद प्राकृतिक तत्व बदबू को सोखने में मदद करते हैं।
सूखी चायपत्ती को जूतों के अंदर रखें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इसे निकाल दें। चायपत्ती की खुशबू जूतों को ताजा बनाती है और दुर्गंध को कम करती है।
यह तरीका उन जूतों के लिए उपयोगी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल में रहे हों।
#5
कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल करें
कॉर्नस्टार्च जूतों की नमी को सोखने और बदबू को कम करने में मदद करता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए जूतों के अंदर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डालें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर जूतों को साफ कर लें। कॉर्नस्टार्च नमी को सोख लेता है, जिससे जूते ताजगी भरे लगते हैं।
यह तरीका उन जूतों के लिए उपयोगी है, जो पसीने के कारण दुर्गंध छोड़ते हैं।