जूतों की बदबू को दूर करने के तरीके

जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

लेखन अंजली 02:04 pm Sep 09, 202602:04 pm

क्या है खबर?

जूते अक्सर पसीने, गंदगी और बैक्टीरिया के कारण बदबूदार हो जाते हैं, खासकर अगर आप उन्हें लंबे समय तक बंद जगह पर रखते हैं तो उनमें से दुर्गंध आने लगती है। इस समस्या को हल करने के लिए आप कुछ आसान और असरदार तरीके अपना सकते हैं। ये तरीके न केवल आपके जूतों को साफ और ताजा बनाएंगे, बल्कि उन्हें लंबे समय तक पहनने लायक भी रखेंगे। आइए इन उपायों के बारे में जानें।