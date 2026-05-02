खाने में मिलावट का पता लगाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके, बने रहेंगे सेहतमंद

खाने में मिलावट एक बड़ी समस्या है। इससे न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप घर बैठे ही खाने में मिलावट का पता लगा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और सुरक्षित खान-पान भी अपना सकते हैं।

#1 दूध की शुद्धता जांचने का तरीका दूध की शुद्धता जांचने के लिए एक सफेद कागज पर थोड़ा दूध डालें। अगर दूध का रंग बदलता है या उसमें कोई दाग पड़ जाता है, तो समझ जाइए कि दूध में मिलावट है। इसके अलावा आप दूध को हाथ पर रगड़कर भी देख सकते हैं। अगर हाथ पर चिकनाहट महसूस होती है तो समझ जाइए कि दूध में कुछ मिलाया गया है। इस तरह आप आसानी से दूध की शुद्धता का पता लगा सकते हैं।

#2 नमक की शुद्धता जाचें नमक में मिलावट जानने के लिए एक कटोरी में थोड़ा नमक लें और उस पर नींबू का रस डालें। अगर नींबू का रस डालते ही नमक का रंग बदल जाता है या उसमें बुलबुले उठने लगते हैं तो समझ जाइए कि नमक में मिलावट है। इसके अलावा आप नमक को पानी में घोलकर भी देख सकते हैं। अगर पानी में हल्का सफेद रंग दिखता है तो नमक में मिलावट हो सकती है।

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#3 हल्दी की शुद्धता का पता लगाएं हल्दी की शुद्धता जांचने के लिए एक कांच की बोतल में हल्दी पाउडर डालकर उसे पानी से धो लें। अगर हल्दी पाउडर में मिलावट होगी तो कांच की बोतल पर दाग लग जाएंगे, जबकि शुद्ध हल्दी पाउडर से ऐसा कोई दाग नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हल्दी को पानी में घोलकर भी देख सकते हैं। अगर पानी में हल्की सफेद रंगत दिखती है तो हल्दी में मिलावट हो सकती है।

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#4 शहद की शुद्धता ऐसे पहचानें शहद की शुद्धता जानने के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा शहद डालें। अगर शहद पानी में तुरंत घुल जाता है तो समझ जाइए कि शहद असली है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शहद नकली हो सकता है। इसके अलावा आप शहद को हाथों पर रगड़कर भी देख सकते हैं। अगर हाथों पर चिकनाहट महसूस होती है तो समझ जाइए कि शहद में कुछ मिलाया गया है। इन तरीकों से आप आसानी से शहद की शुद्धता जांच सकते हैं।