त्योहारों के मौसम में अपने घर को सजाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अपने घर को सजाने और उसे खूबसूरत बनाने के बारे में सोचता है। त्योहारों का मौसम नवरात्रि से शुरू होकर होली तक चलेगा, इसलिए घर को सजाने के लिए आपको काफी समय मिल सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने घर को त्योहारों के लिए तैयार कर सकते हैं और यह देखने में बेहद आकर्षक लगेगा।
#1
रंग-बिरंगी रोशनी का करें इस्तेमाल
त्योहारों के समय घर को सजाने के लिए रंग-बिरंगी रोशनी का इस्तेमाल करें।
बाजार में आपको कई तरह की रंगीन लाइट्स मिल जाएंगी, जिनका आप अपने घर के बाहरी हिस्से या फिर कमरे की दीवारों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने घर के आंगन, बालकनी और छत पर भी रंग-बिरंगी रोशनी लगा सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
#2
दीयों से करें सजावट
त्योहारों के समय दीयों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अपने घर को दीयों से सजा सकते हैं।
इसके लिए बाजार से सुंदर दीये खरीदें या फिर अपने बच्चों के साथ मिलकर घर पर ही कुछ दीये बना लें।
इन दीयों को आप अपने घर के आंगन, बालकनी, दरवाजे और खिड़कियों पर रख सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही आकर्षक लगेगा।
#3
फूलों का करें इस्तेमाल
फूलों से घर सजाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो गुलाब, चमेली, गेंदे जैसे फूलों की मालाएं बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप गुलाब, चमेली आदि के फूलों से भी अपने घर की सजावट कर सकते हैं।
इसके लिए आप फूलों की पत्तियों को दीवारों पर चिपका सकते हैं या फिर इनसे घर के आंगन, बालकनी और छत को भी सजा सकते हैं।
#4
दीवारों पर लगाएं सजावटी चित्र
अगर आप अपने घर की दीवारों को त्योहारों के लिए सजाना चाहते हैं तो इसके लिए सजावटी चित्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
आजकल बाजार में कई तरह के सजावटी चित्र उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपने घर की दीवारों को आसानी से सजा सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर की दीवारों पर सजावटी चित्र के साथ दीवार पर चित्रकारी भी करवा सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
#5
सजावटी सामानों का करें इस्तेमाल
आजकल बाजार में कई तरह के सजावटी सामान मौजूद हैं, जिनसे आप अपने घर को आसानी से सजा सकते हैं। इनमें दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम्स, शीशे और फूलदान आदि शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इन दिनों चलन में रहे सजावटी सामानों को भी अपने घर में शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल आपका घर खूबसूरत लगेगा, बल्कि त्योहारों का मजा भी दोगुना हो जाएगा।