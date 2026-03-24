स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए इन 5 आसान रेसिपी को आजमाएं

सब्जियां हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं। आमतौर पर लोग सब्जियों को उबालकर या भूनकर बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें अलग-अलग तरीकों से भी बनाया जा सकता है? आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं तो आइए इन आसान रेसिपियों के बारे में जानते हैं।

#1 कद्दू की सब्जी कद्दू की सब्जी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कद्दू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद कद्दू के टुकड़े डालें और नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर मिलाकर ढक दें। धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि कद्दू नरम न हो जाए। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

#2 बैंगन का भरता बैंगन का भरता एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे धुएं का स्वाद दिया जाता है। इसके लिए बैंगन को आग पर भून लें जब तक उसकी त्वचा जल न जाए, फिर उसे ठंडा करके उसकी त्वचा छिल लें और गूदा निकाल लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। अंत में मैश किया हुआ बैंगन डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट पकाएं।

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#3 कच्चे केले की सब्जी कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को छीलकर गोल-गोल काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और मसाले मिलाएं जैसे नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर आदि। इसके बाद कटे हुए कच्चे केले के टुकड़े डालें और धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि केले नरम न हो जाएं।

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#4 लौकी की सब्जी लौकी की सब्जी एक पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए लौकी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालें जब तक वह चटकने लगे तब तक प्रतीक्षा करें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में कटी हुई लौकी डालकर ढककर पकाएं जब तक वह नरम न हो जाए। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।