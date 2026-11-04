दिवाली पर घर को सजाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान और बेहतरीन तरीके
क्या है खबर?
दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए लोग कई तरह के सामान खरीदते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर को कम कीमत में भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ी रचनात्मकता दिखाने की जरूरत है और खुद से कुछ करने की आदत डालनी होगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान और बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने घर को दिवाली पर आकर्षक बना सकते हैं।
#1
फूलों से सजाएं घर
दिवाली पर फूलों से घर को सजाना एक अच्छा विचार हो सकता है। आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर फूलों की माला बनाकर लगा सकते हैं।
इसके लिए आपको बस ताजे फूलों की पंखुड़ियों को एक डोरी में पिरोना होगा। आप चाहें तो अपने घर के आंगन या छत पर भी फूलों से सजावट कर सकते हैं।
फूलों की मदद से घर को सजाने के कई तरीके हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं।
#2
रंगोली बनाएं
रंगोली भारतीय त्योहारों का अहम हिस्सा है, खासकर दिवाली के दौरान। अगर आप रंगोली के प्रति उत्साही हैं तो अपने घर के आंगन में रंगोली बनाकर उसे आकर्षक बनाएं।
इसके लिए आप अलग-अलग आकारों और डिजाइनों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन या किताबों से रंगोली के नए डिजाइनों को देखकर उन्हें आजमा सकते हैं। रंगोली बनाने के कई तरीके हैं जो आपके घर को सुंदर बना सकते हैं।
#3
मोमबत्तियां जलाएं
दिवाली की रोशनी का त्योहार है और मोमबत्तियां इस रोशनी को बढ़ाने में मदद करती हैं।
इसके लिए आप अपने घर के अलग-अलग हिस्सों जैसे कि लिविंग रूम, सोने का कमरा और बालकनी में मोमबत्तियां जला सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि मोमबत्तियों को जलाकर किसी चीज के पास न रखें क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।
मोमबत्तियों से सजावट का तरीका बहुत आसान है और यह आपके घर को एक अलग ही चमक देता है।
#4
दीयों से करें सजावट
दिवाली पर दीयों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप मिट्टी के छोटे-छोटे दीये खरीदकर उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार, आंगन और छत पर रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने घर के अलग-अलग हिस्सों में दीयों की कतारें भी लगा सकते हैं। मिट्टी के दीये सजावट के लिए एक पारंपरिक और सुंदर विकल्प हैं।
#5
दीवारों को सजाएं
अगर आप अपने घर की दीवारों को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन या किताबों से प्रेरणा लेकर खुद की दीवारों पर डिजाइन बना सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए दीवार पर लटकाने वाले सजावटी सामान और फ्रेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद की दीवारों पर डिजाइन बनाकर उन्हें खास बना सकते हैं।