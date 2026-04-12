जंगली चावल सेहत के लिए होता है फायदेमंद, इससे बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन

जंगली चावल को साधारण चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक माना जाता है। यह वास्तव में पारंपरिक चावल नहीं, बल्कि जिजानिया प्रजाति की एक जलीय घास का बीज होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। यह खाने में हल्का और पौष्टिक होता है। आइए आज हम आपको जंगली चावल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बनाकर खा सकते हैं।

#1 जंगली चावल का पुलाव जंगली चावल का पुलाव एक सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जंगली चावल को धोकर पानी में भिगो दें। फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज डालें। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ा पकाएं, फिर इसमें भिगोए हुए जंगली चावल डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं तो इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#2 जंगली चावल की खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी जंगली चावल की खिचड़ी बनाई है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले जंगली चावल को धोकर पानी में भिगो दें। फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज डालें। इसके बाद इसमें अपनी पसंद की दाल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसमें भिगोए हुए जंगली चावल डालें और पानी मिलाकर 2-3 सीटी आने तक पकाएं और गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 जंगली चावल की खीर खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन जंगली चावल की खीर की बात ही कुछ अलग होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जंगली चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें जंगली चावल डालें। इसे मध्यम आंच पर पकाते रहें, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसे ठंडा करके परोसें।

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#4 जंगली चावल की टिक्की अगर आप कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो जंगली चावल की टिक्की आजमाएं। इसके लिए उबले हुए आलू, पके हुए जंगली चावल, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक आदि मिलाकर टिक्की तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा-सा तेल गर्म करके इन टिक्कियों को सुनहरा होने तक सेंक लें। टिक्कियों को दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।