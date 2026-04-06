आ गया है शहतूत का सीजन, इस फल से बनाकर खाएं ये बेहतरीन पकवान

शहतूत एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जो गर्मियों में आसानी से मिल जाता है। इसमें विटामिन-C, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जिनकी मदद से सेहत अच्छी रहती है। इस फल से आप कई लजीज पकवान बना सकते हैं, जो ताजगी भी देंगे। आइए हम आपको शहतूत से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खान-पान के मजे को दोगुना कर देंगे।

#1 शहतूत की चटनी शहतूत की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शहतूत को धोकर उसके बीज निकाल दें। फिर इसे मिक्सी में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक के साथ पीस लें। अब इसमें थोड़ा-सा गुड़ डालकर अच्छे से मिलाएं और गैस पर हल्का गर्म करें। आपकी मसालेदार शहतूत की चटनी तैयार है, जिसे आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं।

#2 शहतूत का शरबत गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत पीने का अपना ही मजा है। इसके लिए सबसे पहले शहतूत को धोकर उसके बीज निकाल दें, फिर इसे मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर पीस लें। अब इस पेस्ट को छानकर उसका रस निकाल लें और उसमें चीनी या शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर पिएं। यह आपके शरीर को तरोताजा रखने में मदद करेगा।

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#3 शहतूत की आइसक्रीम घर पर बनी आइसक्रीम का कोई जवाब नहीं। इसके लिए सबसे पहले शहतूत को धोकर उसके बीज निकाल दें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को छानकर उसका रस निकाल लें और उसमें मलाई या गाढ़ा दूध मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद आपकी मलाईदार और स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप परिवार संग मजा ले सकते हैं।

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#4 शहतूत का स्मूदी बाउल अगर आपको बैंगनी रंग का खाना पसंद है, तो आपको शहतूत के स्मूदी बाउल की रेसिपी अजमानी चाहिए। एक ब्लेंडर जार लें और उसमें जमे हुए शहतूत व केले डालकर पीस लें। अब इसमें प्रोटीन पाउडर, जई, शहद और थोड़ा-सा दूध डालकर दोबारा पीसें। ध्यान रहे की आपको इसकी स्थिरता को गाढ़ा रखना है, वरना यह शेक बन जाएगा। इसे एक कटोरे में निकालकर ऊपर से शहतूत डालकर परोसें। आप शहतूत के सेवन से ये फायदे पा सकते हैं।