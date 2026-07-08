मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां

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जड़ी-बूटी वाली चाय पिएं

मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी-बूटी वाली चाय का सेवन करना भी फायदेमंद है। इस चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसका सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। इसके लिए आप पुदीने की चाय, तुलसी की चाय, अदरक की चाय और हल्दी की चाय आदि का सेवन कर सकते हैं।