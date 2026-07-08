मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण कई लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि, इस मौसम में बीमारियों का खतरा कम करने के साथ-साथ खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए कुछ गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान अपने रूटीन का हिस्सा बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
हल्की-फुल्की कसरत करें
मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करना जरूरी है। दरअसल, मानसून के कारण घर में बंद रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए रोजाना सुबह या शाम टहलने के लिए जाएं। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास के पार्क में जाकर योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे।
#2
जड़ी-बूटी वाली चाय पिएं
मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी-बूटी वाली चाय का सेवन करना भी फायदेमंद है। इस चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसका सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। इसके लिए आप पुदीने की चाय, तुलसी की चाय, अदरक की चाय और हल्दी की चाय आदि का सेवन कर सकते हैं।
#3
अच्छी नींद लें
मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। दरअसल, मानसून में अधिक नमी और उमस के कारण कई लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो इससे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा इससे आपका दिमाग भी तरोताजा रहेगा और आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे।
#4
शरीर में पानी की कमी न होने दें
मानसून के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पानी की कमी न होने देना भी जरूरी है। दरअसल, मानसून में अधिक नमी और उमस के कारण पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में नमक की कमी हो जाती है। इससे शरीर में थकान और चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने के साथ-साथ नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस पिएं।
#5
त्वचा और बालों की देखभाल करें
मानसून के दौरान त्वचा और बालों की देखभाल करना भी जरूरी है। दरअसल, इस मौसम में अधिक नमी और उमस के कारण त्वचा और बालों से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए रोजाना त्वचा और बालों की देखभाल करें। इसके लिए नहाने से पहले और बाद में अपने चेहरे पर गुलाब जल छिड़कें। इसके अलावा हफ्ते में तीन बार स्क्रबिंग करें और हफ्ते में दो बार बालों में तेल लगाएं।